雲林》為李進勇站台 蔡英文：不要讓黑金力量重回雲林

蔡英文總統（左三）為雲林縣長李進勇（左二）等五合一參選人站台。（許素惠攝）

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蔡英文總統（中）為雲林縣長李進勇（中白髮）等五合一參選人站台，受到支持者熱烈歡迎。（許素惠攝）

蔡英文總統今日為雲林縣長李進勇、斗六市長參選人林慧如等五合一黨籍各參選人站台，她以先前來雲林已宣布水井規費免收，現在卻還有人謠傳要收為例，呼籲大家不要相信假新聞，也要拒絕賄選，拒絕黑金力量重回雲林，讓最正直、認真的李進勇高票連任。

李進勇和林慧如斗六聯合競選總部成立，民進黨總動員，20鄉鎮市五合一參選人、支持者大匯串，立法院長蘇嘉全南下助講，力薦李進勇是最能守護雲林的縣長，籲請鄉親一定要讓李連任。

蔡英文總統抵達現場受到熱烈歡迎，她細數李進勇任內農業產值連3年全國第一、綠能推動全國第一等政績，稱許李是最打拚、最正直的縣長，鄉親一定要讓李再次高票連任，繼續守護農民、守護雲林。

蔡英文總統話鋒一轉說，最近假新聞充斥，都是要打擊政府，大家要對自己有信心，千萬不要相信，她並以水井規費一事為例，強調上次她來雲林已公開表示不收了，大家還熱烈鼓掌，但直到現在卻還有人在謠傳要收，「我覺得很奇怪！」

蔡英文總統表示，許多人唱衰台灣，但從她2016年執政以來，台灣的經濟已逐步成長，失業率降到17年來最低，還有許多跨國企業如臉書公司有意來台合作投資，訓練人才，並透過臉書向世界行銷台灣品牌，所以中央要做出好成績，需要地方首長一起打拚。

蔡英文總統叮囑大家，不要讓抺黑手法得逞，要拒絕、檢舉賄選，團結讓李進勇連任，絕對不要讓黑金的力量重回雲林。

(中時 )

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