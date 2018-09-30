苗栗》徐耀昌、徐定禎同日成立競選總部 力拚勝選

2018年09月30日 17:53 中時 何冠嫻

苗栗縣長參選人徐定禎30日成立頭份競選總部，集結18鄉鎮5000多位民眾，高喊「凍蒜」。（何冠嫻攝）

苗栗縣長參選人徐定禎（右）力拚勝選，盼能當選改變苗栗。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌（右二）為求連任，30日成立後龍競選總部，金曲歌王翁立友（右三）情義相挺。（何冠嫻翻攝）

盼能連任的苗栗縣長徐耀昌（右二），在後龍鎮成立海線第1個競選總部，並表示連任後要讓後龍成為觀光、醫療重鎮。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣長徐耀昌為求連任，30日成立後龍競選總部，許多支持民眾到場相挺，齊聲高喊「凍蒜！加油！」（何冠嫻翻攝）

苗栗縣長參選人徐定禎30日上午，成立頭份競選總部，邀請國策顧問李喬、立法委員鍾孔炤、台灣省前省主席林光華等人站台。為求連任的苗栗縣長徐耀昌，也於同日成立後龍競選總部，以歌會友，邀請金曲獎歌王翁立友等歌手，帶出不一樣的造勢氣氛。

徐定禎頭份競選總部上午9點成立，他表示，藉「天時、地利、人和」一定會勝選，改變苗栗人潮出走的窘境，徐定禎強調，苗栗縣人口近年已少了1、2萬人，鄉親已用腳投票，表達不滿，因此他有信心做好與中央的政策配合，妥善施行幼兒、長者福利政策，讓青年放心回家鄉打拼。

另，徐定禎感性表示，能踏入政壇為地方服務，皆須歸功於日前過世苗栗縣議會議長游忠鈿，他強調，各任期1任的頭份鎮長、頭份市長，皆由表哥游忠鈿引導入門，盼他在天之靈能看見苗栗的改變。

徐耀昌也於上午9點在後龍鎮成立海線第1個競選總部，不僅邀請多次到苗栗慈善演出的翁立友、台語女歌手謝宜君以及總舖師歌王陳隨意，情義相挺並高聲歌唱，炒熱現場氣氛。此外更有國民黨部苗栗縣黨部主委林祥川、立法委員陳超明等人力挺站台，展現團結氣勢。

徐耀昌表示，高鐵經過的城市都會帶來繁榮，強調後龍為「明日之星」，且在他上任後持續協助「城鎮之心」計畫，成功取回土地推動設置醫療園區，他承諾，連任後，將以健康醫療園區與觀光休閒為目標邁進，讓後龍成為醫療、觀光重鎮。

(中時 )