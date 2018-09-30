媒體揣測潛艦各方分食利益 海軍：均依法行政杜絕弊端

2018年09月30日 18:15 中時 陳建瑜

有媒體報導，潛艦國造第一階合約設計今年編列5億餘元預算，遭到立法院外交國防委員會凍結1億元，因為有部分立委與國會助理也要分食這筆龐大的潛艦國造利益。海軍司令部今發布新聞稿聲明表示，主合約廠商台船公司與原廠直接接觸，避免掮客與代理商介入，各項商源均由潛艦人員、中科院及國內學者，專案共同審查與管控，均依法行政，杜絕任何違法弊端發生。

海軍司令部指出，潛艦國造是國防自主的重大政策，潛艦是捍衛國家安全可恃的「不對稱戰力」，歷經十餘載潛艦的籌獲均未能如願，迄今突破困局已略具雛形，本軍全依期程與風險管理落實執行造艦規劃。

海軍司令部強調，107年立法院凍結1億元，本軍針對本案，會持續與立法院國防外交委員溝通說明，並將配合10月份立院會期申請解凍事宜，本軍完全尊重委員職權，亦請各委員支持。

海軍司令部說，本案為確保第一艘潛艦原型艦能順利的完成建造與品質保證，均由主合約廠商台船公司與原廠直接接觸，避免掮客與代理商介入，各項商源均由潛艦人員、中科院及國內學者，專案共同審查與管控，均依法行政，杜絕任何違法弊端發生。

海軍司令部表示，本案目前進度正常，均依各項工作節點推進，針對各項商源，均審慎的依規格審查，符合條件者納入優先等級，完全由主合約商台船公司議約、議價，本軍不參與任何開標與議價，負責專案管理與履約督導，避免有任何不當意圖謀利，確保本案依法依約執行。

(中時 )