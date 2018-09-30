被罵怕了？潭美颱風直撲日本 謝長廷臉書來這招

2018年09月30日 17:48 中時電子報 林郁庭

威力強的颱風潭美直撲日本，沖繩已釀出災情，目前九州南部等地已進入暴風圈。駐日代表謝長廷一改之前面對燕子颱風慢半拍的態度，「積極三連發」在臉書上提醒留學生、僑胞或台灣旅客請注意颱風動態以及航班取消或公共運輸停駛之資訊，並附上各代表處電話號碼，但強調「非緊急事故請勿佔用緊急電話，以免耽誤緊急救援」。

日本放送協會（NHK）報導，颱風潭美從昨天（29日）到今天至少造成沖繩縣及鹿兒島縣合計51人輕重傷。日本氣象廳表示，潭美今天中午在宮崎縣宮崎市的東南東70公里的海上，以每小時45公里的速度往北東前進，迫使東京首都圈的JR路線今晚8時（台灣時間7時）以後全面停駛。目前鹿兒島縣、宮崎縣、熊本縣、大分縣都進入暴風圈內，出現強風、大雨的情況。

謝長廷臉書一改之前面對燕子颱風慢半拍的態度，自昨日下午3點起就開始注意潭美颱風資訊，發文提醒：「潭美（24號）颱風來襲！如預測不變，此時直逼沖繩縣，並往北東方向移動，縱貫日本全境。留學生、僑胞或台灣旅客請注意颱風動態以及航班取消或公共運輸停駛之資訊，如發生緊急事故，例如受傷、急病、車禍、遺失護照、錢包、簽證因天災將逾期或遭受逮捕等，可就近向駐日辦事處求助，相關資訊可查各處網頁，非緊急事故請勿佔用緊急電話，以免耽誤緊急救援。」

今天謝長廷臉書再PO文，表示「昨日沖繩並無僑胞、留學生和旅客因暴風雨傷亡的事故。今天潭美（24號颱風）進入九州地區，下午繼續北上關西、關東及東北。東京因為距離尚遠，目前只是斷績下雨」。謝長廷並且隨文附上NHK中文的颱風訊息播音，提醒大家注意。

目前謝長廷臉書最新PO文提供大阪關西機場關閉資訊，也特別強調「如果發生重大意外，類似月初關西機場聯外橋樑撞裂之情況，而被困在機場或車站，第一優先還是要遵從日本政府的指示避難，才是最安全最快速脫困的選擇。」

(中時電子報)