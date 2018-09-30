新北》選舉要說清楚！侯友宜質疑蘇貞昌核四立場反覆

2018年09月30日 18:01 中時 葉書宏

侯友宜今天下午為新店區競選總部幹部授證。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（30日）下午為新店區競選總部幹部授證。（葉書宏翻攝）

侯友宜為新店區競選總部幹部授證，質疑蘇貞昌核四立場反覆。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（30日）下午為新店區競選總部幹部授證，致詞時特別提到「選舉要把是非價值說清楚」。侯舉例表示，有人問他對核四的立場是什麼？侯說，非核家園是民進黨自己說的，可是蘇老縣長在擔任行政院長時，又追加（核四預算）447億，現在執政黨又把燃料棒送回去，侯直接向老縣長喊話，「你的立場為什麼反覆不定？」、「你有什麼理由去告訴別人你的立場在哪裡？」

侯友宜還要求老縣長對深澳燃煤電廠表態，「燃煤電廠蓋不蓋、做不做？」他進一步指出，就算不蓋深澳電廠，台電備用容量到了2025年，也只差0.1。「花一千億（興建深澳燃煤電廠），傷害國人健康，有這個必要嗎？」，侯更質疑「七成民意都反對你還硬幹，有這必要嗎？」。

侯友宜感嘆政治人物說得出「『安全沒汙染的煤』，口才真好，我都說不出來。」，侯強調做人要耿直、正派，要能扛責任。侯也重申，時代在變，觀念要進步，選舉「不是撒錢，不是用錢去買，我們要負責任」

隨後他話鋒一轉，提醒支持者要幫忙拉票、催票。侯友宜說，他拜票時最怕聽到民眾說他「穩贏」，「因為這樣我就死定了！」。侯強調，民調只能參考，更以四年前朱立倫新北市長連任選舉為例，強調當年朱市長民調很高，但結果票開出來只小贏兩萬多票。

侯友宜拜託支持者站出來催票，強調他能不能當選，決定勝負的關鍵在每一位市民手中，也示警「剩55天奧步很多，我們一定要把是非搞清楚回擊！」

現場媒體詢問上午侯競選總部成立，怎麼獨缺國民黨主席吳敦義站台。侯友宜說，自己每一個人都有邀請，「市民跟我站在一起，這才是最重要的。」

針對侯友宜表示核四追加預算是蘇貞昌擔任行政院長任內所為，蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞表示，追求非核家園是民進黨創黨以來的重要價值，國民黨不但站在對立面，現在竟然扭曲史實。

黃韋鈞強調，核四當年就是因為在國民黨的強力護航下，才無法提前終止，甚至還被迫增加預算，這都是國民黨惹的禍，現在怪罪民進黨政府，真的是做賊喊捉賊。

(中時 )