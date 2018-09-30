金門》洪志恒成立總部美食飄香 「縣長貢糖」吃甜甜

2018年09月30日 18:10 中時 李金生

挑大師力挺洪志恒，跨海送上祝福。（李金生攝）

洪志恒成立競選總部，沒有喧天的鑼鼓舞獅，也沒有動員來的造勢人潮，但仍有熱情支持者送上好彩頭。（李金生攝）

挑大師推出「縣長貢糖」、「內芋頭」和「肉麵線」等3道美食料理。（李金生攝）

現場不見動員來的造勢人潮，只有幾十位熱情支持者分享美食。（李金生攝）

挑大師還特別製作以金酒造型為主體的宣傳檯盤，為洪志恒捍衛金酒加油打氣。（李金生攝）

縣議員參選人莊旭英到場，與洪志恒相互加油打氣。（李金生攝）

金門縣長參選人洪志恒今（30）日在金城鎮官裡村成立競選總部，邀請有「 美食界愛迪生」之譽的台南挑大師現場製作「縣長貢糖」等3道創意料理，強調當選後要以美食觀光藍圖，打造金門旅遊業的新未來。

曾參選2013年金門縣長、2016年立委的洪志恒，這回選在坐落於郊區官裡村的〈金門高粱黨〉黨部成立競選總部，沒有喧天的鑼鼓舞獅，也沒有動員來的造勢人潮，更沒有到處站台的政治人物和地方大老，只有數10位熱情支持者和香噴噴的美食料理。

在廚師界有「智慧食材發明家」之稱的廖盛芳老師操辦下，包括以金門豬腳貢糖為餡料的「縣長貢糖」、「肉芋頭」和「肉麵線」等3道美食上桌，讓到場民眾開心大快朵頤。

挑大師還特別製作以金酒造型為主體，搭配象徵一路響叮噹的鈴鐺，並寫有「洪志恒捍衛金酒」字樣的檯盤，要跟著洪志恒全島走透透，宣傳保護金門這隻「金雞母」的施政理念。

洪志恒表示，當選縣長後將規畫美食新藍圖，帶動金門的農業、畜牧業和特產業，打造地方觀光旅遊業的亮麗新未來。

他並強調，金酒連獲國際烈酒大賽10幾項大獎，沒有打不開中國大陸廣大市場的理由，他的目標是將大陸的年營業額從目前的新台幣2.5億元提高到300億元，讓鄉親可享有更多的福利，真正達到「藏富於民、福利金門」的願景。

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(中時 )