男子醉吞啤酒蓋 靠保險套保平安

瓶蓋在劉先生胃裡面。(翻攝自看看新聞)

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中時電子報
/綜合報導

遼寧大連一名劉先生，與朋友喝酒吃燒烤後，胃痛了三天到醫院就診發現，劉先生的胃裡面有一個「印有DL字樣的瓶蓋」，為了在取出瓶蓋過程中卻保瓶蓋不會割傷腸胃及食道，醫生想出了用保險套這個方法，最後果然順利取出，劉先生的食道和胃粘膜均沒有受損。

事發當天，劉先生和朋友在海邊吃燒烤。喝下整杯啤酒後，劉先生覺得胃有些不舒服。當時他沒有在意，繼續和朋友們喝酒聊天。但回家後，劉先生的胃越來越難受，在家忍了3天，實在頂不住了，終於在家人的陪同下，到醫院內鏡科就診。

醫生給劉先生做完胃鏡檢查後，發現一個印有「DL」的瓶蓋出現在劉先生的胃裡。醫師表示：「應該是啤酒瓶蓋掉杯裡了，患者挺激動地一口喝了，連著瓶蓋吞了之下去也不知道，所以這兩天就覺得胃非常難受。」

為了把瓶蓋取出來，醫生想了幾種辦法 ，考慮到如果使用異物鉗貿然將瓶蓋取出，可能會傷到腸胃及食管；如果使用套管取蓋，因為套管比較粗，肯定對食管損傷也較大。如果開刀手術直接取出，對患者傷害更大。因為瓶蓋通過胃的蠕動，碰一下胃粘膜就會出血了，非常尖銳，能把胃粘膜劃傷出血。

在不加大患者損傷的前提下，副院長寧強突然想到，用保險套，先讓劉先生將避孕套吞下，然後將瓶蓋放進避孕套中，然後順著食管將避孕套拖出，可以保護鋒利的瓶蓋邊緣不會劃傷患者的胃部和食道。

後來，瓶蓋果然被順利地取出，經過醫生檢查，劉先生的食道和胃粘膜均沒有受損。不過還是要提醒大家，吃東西喝水千萬別犯了和劉先生一樣的錯誤。

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(中時電子報)

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