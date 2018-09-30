《中時晚間快報》侯友宜「市民總部」成立 四大巨頭站台

2018年09月30日 18:05 中時電子報 綜合報導

◎ 侯友宜「市民總部」成立 四大巨頭站台

國民黨新北市長參選人侯友宜「市民總部」今（30日）上午10時許，舉行成立大會，前總統馬英九、前台北縣長周錫瑋、前國民黨主席洪秀柱、新北市長朱立倫等出席替侯造勢，現場聚集逾千名支持者，侯友宜強調，「國家第一，正義、榮譽是要用生命守護的。」

◎颱風康芮最快今成中颱 周三外圍雲系影響台灣

北部淡水、板橋今（30）日清晨溫度19.7度，是入秋以來首次降至攝氏20度以下，明後兩天天氣型態與今天類似，西半部日夜溫差大，中部以北仍有可能出現20度以下溫度。編號第25號颱風康芮，預估明天清晨至早上增強為中度颱風，但不排除今天就達到中颱規模，其外圍雲系則將從周三起影響台灣。

◎ 「中國帶來全球良性影響」 日外相肯定陸一帶一路政策

日本外相河野太郎日前在母校美國華盛頓喬治城大學發表演講時強調日本和大陸、俄羅斯建立長期關係的重要性，並肯定了大陸的「一帶一路」倡議，認為若能符合透明開放的國際標準，將具有巨大潛力。外界普遍認為，河野此舉是為了在首相安倍晉三10月訪華前，奠定改善中日關係的基調。

◎ 茄子蛋開唱無風無雨 樂歪高呼感恩惜福

獨立搖滾樂團「茄子蛋」由主唱兼鍵盤手阿斌、吉他手阿德和阿任、鼓手小賴組成，該團一舉奪下本屆金曲獎最佳新人跟台語專輯，奪金後聲勢不同凡響，9月30日在台北華山Legacy舉辦「想妳的彼暗」巡迴演唱會，他們表示日前很擔心會遇到颱風來襲，但秉持著正面樂觀的態度，直呼：「積極樂觀，感恩惜福。」台北場今天無風無雨，他們十分開心，並會更賣力開唱。

(中時電子報)