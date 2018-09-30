教育部審技高課綱 強調動物保護法、食品原料來源

2018年09月30日 18:16 中時 林志成

教育部今天審議技術型高中課綱草案，其中在農業群部分，強調動物保護法相關規定的重要性；食品群部分，則增列「食品原料來源相關議題」。教育部表示，雖然目前12年國教課綱尚未全部審完，但並不影響明年8月如期上路。

教育部今天在國家教育研究院台北院區召開課審大會第95次、9次會議，由總召集人教育部長葉俊榮主持，出席委員人數均為39人（全體委員共48人）。

教育部國教署代理署長許麗娟表示，今天完成技術型高中群科課綱草案農業群及食品群第一輪審議，之後技術型高中還有5個群科要審，另有特殊教育類型15份課綱也未完成，將加緊趕工。

許麗娟說，今天在技術型高中農業群領域課綱的審議中，強調學生應具備農業團體、農業組織及台灣農業在世界貿易等國際組織下的影響與反思；並強調動物保護法相關規定的重要性，請研修團隊一併檢視或增列前述議題相關學習內容。

關於動物保護部分，許麗娟表示，課審委員主張，「任何人不得虐待動物」、「飼養動物時不能無故傷害他人」、「運送動物時要注意飲食、用水及排泄等」及「不得以動物進行賭博」，這些觀念都請研修小組融入農業群的課綱裡面。

在食品群課綱，課審委員從食品安全與檢驗等角度，請研修團隊於「食品加工」科目增列「食品原料來源相關議題」（含產銷履歷、基因改造食品、公平貿易及小農種植等）。

許麗娟表示，國中小及普高等8大領域的課綱皆已審議完成，書商均可著手編教科書；至於技高專業群科的教科書，採專案式審查，書商送書後大約3個月就可以審完，時間比較沒那麼趕。因此，12年國教課綱可如期於明年8月上路。

(中時 )