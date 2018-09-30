台中2》周末吉日 中市參選人競選總部成立尬場

2018年09月30日 18:45 中時 張妍溱

民進黨台中市太平區市議員參選人張玉嬿（前中）與市長參選人林佳龍（前左）聯合競選總部成立，預估1300名支持者到現場相挺，氣氛熱鬧滾滾。（張妍溱翻攝）

親民黨主席宋楚瑜（左二）為台中市北屯區市議員參選人邱于珊（右三）站台造勢，開場由宋帶領邱同擊戰鼓，象徵出擊選戰。（張妍溱翻攝）

離年底大選倒數54天，參選人紛紛選吉日成立競選總部；親民黨主席宋楚瑜30日為台中市北屯區市議員參選人邱于珊站台造勢；市長林佳龍則輔選綠營嫡系議員張玉嬿，在東南區市議員參選人鄭功進聯合競選總部成立大會時，喊出：「市長要過關、議會要過半」口號。

鄭功進找來市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌及綠營立委助陣，林佳龍親自為鄭披彩帶、送上包粽、凍蒜；林與蔡皆稱讚鄭功進，從基層耕耘到議會問政、專業熱誠；民進黨在東南區提名3人，選情仍告急，千萬不能掉以輕心，3席都上，讓「阿進」當選。

太平區市議員參選人張玉嬿與市長參選人林佳龍聯合競選總部正式成立，現場預估1300名支持者到現場相挺，氣氛熱鬧滾滾。張玉嬿上台不忘端出牛肉，利多政見說不完；大家高喊：「佳龍、玉嬿凍蒜！」歡呼聲響徹雲霄。

親民黨主席宋楚瑜抵達北屯區市議員參選人邱于珊競選總部，開場由宋帶領邱同擊戰鼓，象徵出擊選戰；宋楚瑜說，邱于珊上次市議員選舉，以8千多票高票落選，希望她再接再厲，必須讓邱當選；台下有民眾還高喊：「宋省長選總統！」呼聲不斷，成立大會氣勢磅礡。

(中時 )