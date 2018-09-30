台南市》王清崎競選總部成立 蘇煥智、林義豐站台

第五選區無黨籍市議員參選人王清崎（前排右三）9月30日上午成立競選總部，包括台南縣長參選人蘇煥智、林義豐（前排右四）前來為他站台。（李其樺翻攝）

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第五選區無黨籍市議員參選人王清崎9月30日上午成立競選總部，無黨籍台南市長參選人蘇煥智（中）特地為他站台。（李其樺翻攝）

台南市第五選區（善化、安定、山上、新市、新化）無黨籍市議員參選人王清崎9月30日上午在安定成立競選總部，約有近千名民眾到場支持，無黨籍市長參選人蘇煥智、林義豐也到場為王清崎站台，希望民眾支持真正要為民服務的人。

王清崎今年59歲，縣市未合併前曾當選安定鄉代表，後來在前民進黨市議員梁順發服務處擔任助理，曾擔任義消、學校家長會長，並在地方參與多個社團，現在是蘇林社區發展協會總幹事，地方知名度高。

今年8月王清崎宣布退出民進黨，以無黨籍身分參與第五選區市議員選舉，王清崎選在上月30日在安定成立競選總部，當天安定16里有10名里長到場相挺，台下800多名鄉親到場搖旗吶喊「王清崎，當選！」氣勢旺盛，展現王清崎在安定強大號召力。

蘇煥智和林義峰也先後到場為王清崎站台，蘇煥智表示，南科園區、安定交流道和老人年金等多項建設都是她台南縣長任內完成，希望民眾持續相挺；林義豐表示，民眾無論是投給他或是蘇煥智，「只要是投給無黨籍的都好！」

王清崎表示，當初因為對民進黨感到失望，也不滿台南市房屋稅過高，才退黨參選，他強調，除了山上，新化、新市、善化和安定都有推出在地參選人，只有讓最熟悉安定地方事務的他當選，才能提供地方優質服務。

(中時 )

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