宥勝出道10年創舉 邀百人一起宿營過夜

2018年09月30日 18:19 中時 林淑娟

宥勝十週年見面會與粉絲大合照。（王室娛樂）

宥勝十週年見面會與粉絲跳第一支舞。（王室娛樂）

宥勝十週年見面會許願瓶時光。（王室娛樂）

宥勝十週年見面會「星空夜語」。（王室娛樂）

宥勝出道十年、每年都會與粉絲相聚，今年他力邀粉絲一同體驗宿營過夜的單人床旅行，結果一呼百應，報名後就額滿獲得百位粉絲力挺，他在9月29日、30日宿營過夜活動上，又是BBQ、又是跳舞，會後的「星空夜語」也不忘使出他最拿手的心靈導師身份，和粉絲夜聊、為他們剖析人生路上的挫折困難，並在星空下默許未來每一年一定要再找機會齊聚，分享夢想道路的酸甜苦辣。

宥勝一開始便全心投入與百位粉絲共同炭火BBQ，全場完全以「遶境」姿態走跳在各桌烤肉香中。在晚會時光更特意為了營造宿營感，邀請粉絲齊跳〈第一支舞〉，要讓粉絲藉著熱情舞蹈接觸再次熟悉彼此，結果因為歌曲太長，全場一邊跳一邊笑彎腰。

宥勝表示，當他看著參與宿營見面會的粉絲們，從一開始炭火BBQ不太熟悉彼此，一路到晚會熱舞團康時，大家勇於表現自我，釋放真心與其他人交流，這過程的改變及變化，著實深深震撼他的內心，單人床旅行概念發酵的感動如此驚人。

這次十年宿營見面會概念始於今年出版的《單人床旅行：總有新床伴的隻身冒險》一書，單人床旅行翻轉宥勝直至今日的人生，適逢出道十週年，他特別想把這個新概念結合見面會，能與粉絲之間有更加深層的交流，互相傾聽互相理解彼此，而更高一層的意義，也希望粉絲間能體驗並愛上單人床旅行帶來的火花及美好。

這段走了十年的演藝路，宥勝展現十足雙子座的變化性，一路從背包客、外景主持人、作家、演員、歌手到暖爸，為了回顧這十年決定在晚會以年初發行的單曲《菜鳥飛吧》開場舞動粉絲的熱情，並藉由學生迎新宿營傳唱至今必備的聯誼舞曲《第一支舞》繼續HIGH翻現場，粉絲紛紛表示這根本是學生時期的重要回憶啊！也藉著影像與圖片的形式和大家共同把這十年再走了一回，而在看到《犀利人妻》結尾片段，宥勝表示因為其中有句重要台詞在播出版本中最後被修剪掉，變成開放式結局，也才會有段畫面直接特寫宥勝呆萌的臉，不知內情的人還紛紛誇讚這段留白演技真的很有戲。

十年回顧最讓宥勝有感的莫過於每年舉辦的生日見面會，這是每年最能跟粉絲近距離靠近的時刻，一同經歷運動見面會、演唱見面會和餐敘見面會，粉絲印象最深刻的卻是宥勝帶剛出生的蕾蕾與大家見面的回憶，而今年這麼重要的時刻，老婆也帶著兩個孩子在現場一起陪伴宥勝，並一起拿起許願瓶許下我們明年見的心願。

(中時 )