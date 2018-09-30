高雄登革熱發燒累計11例 防火巷成防疫死角

2018年09月30日 18:21 中時 柯宗緯

高市累計11例登革熱，疾管處發現防火巷成為防疫死角，加強噴液防治作業。（柯宗緯翻攝）

高市登革熱疫情持續延燒，累計11例本土個案。最新1例三民區50多歲婦人發高燒5天不自覺染病，直到回診抽血快篩確診。疾管處針對該案周遭疫調，發現其居住地旁防火巷堆滿私人雜物及水泥牆阻隔，易藏孳生源成防疫死角，將依法開罰。

疾管處長潘炤穎指出，高市疫情在控制之中，目前有三民、前鎮、旗津三個行政區爆發群聚疫情，尤以三民5例最多。第11例的婦人居住寶龍里，緊鄰三民區第2例個案約20公尺，研判為社區群聚感染。

潘炤穎說，該名婦人定期於醫院免疫風溼科返診，9月24日陸續發燒39度、頭痛、肌肉痠痛等症狀，後來5天只吃止痛藥，所幸醫師評估及抽血檢查登革熱快篩NS1陽性，通報疑似登革熱，29日確診染病，目前已退燒，住院治療。

潘炤穎指出，婦人疑為次波感染，上次三民區最後一例群聚個案為9月11例發病，而登革熱病毒在人體潛伏期最大值為14天，懷疑該區仍有病媒蚊存在，擴大疫調採檢30人無異狀，昨也全員動員執行地毯式孳生源檢查與緊急噴藥等防疫工作。

不過，防疫團隊發現個案所在寶龍里住處隔壁有兩間空屋及倉庫，而防火巷堆置許多雜物且被以水泥牆面區隔，導致整段防火巷無法完整防治，必須透過家戶後門進入防火巷噴藥，將對該地所有權人依違反《傳染病防制法》開罰3000至1.5萬元。

(中時 )