新竹》工人、宗親相挺 勞動黨陳新源成立競選總部

2018年09月30日 18:33 中時 莊旻靜

新竹縣議員參選人陳新源成立競選總部，現場人氣滿滿。（莊旻靜攝）

陳新源（左）代表勞動黨參選新竹縣議員，他長期為勞工發聲，也守護環境。（莊旻靜攝）

勞動黨籍新竹縣議員參選人陳新源30日成立競選總部，不少過去他協助的工會成員，都挺身支持，還有陳姓、林姓宗親會成員出席，競選總部成立大會人氣滿滿，陳新源喊出口號「改變才會不一樣」，期望透過參選，保障工人權益，守護環境改善交通等。

勞動黨今年在湖口鄉推出榮譽主席羅美文參選新竹縣議員，新埔鎮選區則有陳新源，新埔鎮議員選舉出現8搶1的局面，戰況十分激烈。勞動黨中央委員副主席王娟萍出席相挺，呼籲在場者支持勞動黨在新竹縣推出的2名縣議員參選人。

羅美文在陳新源的競選總部成立大會上表示，他今年已有68歲，參選的原因是希望藉由當選，「讓大家重視工人票」，而非只有國民黨、民進黨，只有工人團結，才會翻身，「給我們工人一個機會」。

陳新源、羅美文長期參與勞工運動，陳新源的政見包含工人權益、交通、幼兒教育、居住正義、休閒農業、爭取興建汙水處理廠等，同黨的前議員高偉凱曾為了非自住住家用房屋稅率調降而辭去議員職務，陳新源的政見之一就是恢復此稅率至2至2.5％，落實租稅正義。

陳新源也說，先前議會選舉議長、副議長，只有高偉凱與前議員周江杰投給自己，未來他若進議會，也將比照辦理。陳新源也提出增加大眾運輸、共乘，減輕塞車困擾、爭取埔東隧道開通等，還有協助勞工籌組工會、嚴查雇主是否打壓等，以及增加勞工處人力，提升勞動檢查及處理勞資爭議的質量。

此外陳新源還提出督促縣府增設公立或非營利幼兒園、招募流浪教師支援及擴大公立學校課後照顧等政見，爭取新埔設置休閒農業區，監督霄裡溪、鳳山溪水質，以及督促霄裡溪上游店子湖垃圾掩埋場盡速遷移等。

(中時 )