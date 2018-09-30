台中》成立醫事社福後援會 盧秀燕端出牛肉

國民黨台中市長參選人盧秀燕（前左）授旗給全國醫師公會理事長曾梓展（前右），宣告「醫事社福後援會」正式成立。（林欣儀攝）

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爭取醫界與社福界支持，國民黨台中市長參選人盧秀燕成立「醫事社福後援會」，以優閒的午後音樂會形式登場，場面熱鬧。盧秀燕更端出牛肉，宣布將恢復老人健保補助、建立長照即時通專案中心、推動公幼公托倍增計畫等，獲得在場醫療界、長照界及社福界人士背書力挺。

換上白色襯衫出席「醫事社福後援會」成立活動，盧秀燕授旗給全國醫師公會理事長曾梓展。她說，將學習醫界的仁心仁術與愛心，盼透過白襯衫傳達醫者之心。

盧秀燕接著宣布醫療、社福政策白皮書，首要就是「恢復老人健保補助」，盧秀燕指出，原本六都中台北、新北、桃園及台中、高雄都有補助，但台中後來取消了，其實，健保補助與敬老愛心卡是不同的概念，若當選一定恢復補助。

此外，盧秀燕也允諾未來將設立「長照即時通專案中心」，因許多社福補助申請流程繁複且經費不多，使得民眾看得到、吃不到，透過單一窗口、盼達到簡政便民；而補足長照的不足，她強調將編列預算，依服務難度、照顧能力等給予年輕長照人力補貼，要將優秀人力留在台中。

盧秀燕並抨擊行政院依私立托幼園所是否加入準公共化、將給予不同補助的作法是錯誤政策，她說，孩子不能有差別、政府更不能依此方法強制接收民產，若當選將維持台中市原有0到6歲托育補助，並推動公幼公托倍增計畫、健康就診公車等。

(中時 )

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