永信盃》一日5冠 社男組雲象工程稱王

雲象工程努力封阻對方的扣殺。(永信盃提供)

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中時電子報
社男組冠軍雲象工程。(永信盃提供)

第45屆永信盃全國排球錦標賽30日產生5組冠軍，社男組由以台灣師大為班底的雲象工程稱王。社女組金牌戰出現「雙山對決」升級版，終場東山高中在校生和校友組成的南海茶道，直落二粉碎中山工商校友化身的中山文教衛冕夢。

這項比賽30日續在大甲鐵砧山永信運動公園較勁，以學童為對象的寫生比賽也登場，小朋友們用畫筆和豐富的色彩，一筆一劃彩繪出他們的排球夢，也讓一年一度的永信杯排球賽更多采多姿。

社男組方面，在上屆冠軍長力男排仍在整合中，並未報名的情況下，確定產生新霸主，冠軍戰由岳龍工業對雲象工程，前者是以豐原高商校友為班底，後者則是台灣師大化身，兩隊陣中各有幾位打過企排。

第一局雲象工程25：22險勝，但第二局岳陽工業馬上以25：13反撲，關鍵的決勝局，雲象工程以15：6守住最後勝利。雲象工程教練李明穎表示：「我們贏在第三局攔網較佳。」中排業聯第三，興鎰土木第四。

社女組衛冕軍中山文教在四強賽以2：1(25：21、16：25、15：6)勝美源體育，挺進金牌戰；南海茶道先以32：30、25：8勝清大A，再以25：12、25：11勝枋寮高中，取得在金牌戰中挑戰中山文教的資格。

由於兩隊分別是由中山工商和東山高中在校生和校友組成，使得金牌戰再度出現HVL全國高中甲級排球聯賽經典的雙山對決升級版，終場由南海茶道以25：17、25：14獲勝，展現從九月開學便開始在室外場地練球，備戰永信杯的成效。

長青九人混合組新航快遞勇奪金牌，新航快遞除了擁有前中華男排隊執行教練余清芳、林獻龍等好手外，管理李天寶的女兒也大有來頭，是雅加達亞運滑輪溜冰金牌得主李孟竹，29日李天寶還特別宴請隊友，讓大家一起分享女兒奪金喜悅。

表演賽由陽明校友奪冠，北醫校友第二，永信藥品第三，平日公務繁忙的永信藥品公司董事長李芳裕，和永信國際投控董事長李芳全也上場試身手。社男九人制組冠軍永發停車，亞軍淵湖同盟，公教機關組由北市教聯奪冠，南市教聯亞軍。

(中時電子報)

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