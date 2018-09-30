收藏陳澄波、廖繼春等畫作！美國順天美術館無私捐贈館藏返台

在順天美術館陳飛龍館長（右1）見證下，鄭麗君部長與許照信董事長（左1）簽署捐贈意向書。（文化部提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

讓台灣重要藝術品留在家鄉！讓台灣美術史更完整！由順天堂藥廠創辦人許鴻源博士夫人許林碖女士在1993年創立的美國爾灣順天美術館，擁有許博士畢生收藏的台灣日治時期至當代重要藝術家畫作近600件。包括前輩畫家陳澄波、廖繼春等重要作品！許博士生前的心願：「這些畫不是我個人的，是台灣人的財產，要完整收藏，不要分散，有一天要回家、回到台灣。」近日確定將所有館藏無償贈予文化部。

順天美術館館藏庫房。（文化部提供）

文化部長鄭麗君表示，擔任部長以來，積極推動重建台灣藝術史，何其有幸得知「科學中藥之父」許博士家族歷經兩代長達半世紀收藏了橫跨近世紀的台灣美術作品，而家屬願意無私將整批畫作捐給國家，讓順天的收藏完整回家。

鄭麗君日前特地利用中秋假期親赴美國爾灣，向順天美術館許照信董事長及陳飛龍館長表達最深的感謝，雙方並於2018年9月22日在順天美術館內正式簽署捐贈意向書，同意將順天完整收藏捐贈文化部。

這一批捐贈館藏，包括陳澄波、廖繼春、李梅樹、郭雪湖、李石樵、顏水龍等活躍於日治時期前輩藝術家作品，呂基正、張義雄、洪瑞麟、廖修平、蕭如松、陳正雄等戰後風格上各執一方牛耳的重要藝術家作品，以及陳庭詩、秦松、席徳進、沈耀初等戰後渡海來台，在台灣成長、發展的藝術家作品，收藏觸角也延伸到70、80年代赴美留學的年輕學子，如薛保瑕、梅丁衍、許自貴、賴純純、黃銘哲等，都是當今活躍於台灣畫壇的重要藝術家。

許照信董事長夫人陳雅媛、妹妹許純真也出席這場簡單隆重的簽約儀式。家屬表示，許鴻源博士心繫台灣，長年收購具有代表性的藝術家作品，就是希望為台灣保存這一段珍貴的歷史，也一再向後代強調，收藏絕非許家私產，而是要讓其完整、不要分散，回到台灣，與所有台灣人共享。

鄭麗君表示，對於許博士以一己之力為台灣保留藝術史的行動欽佩不已，也對家屬無私的胸懷深表感佩。來自美國爾灣順天館藏的回家，不僅為文化部重建台灣藝術史的工作跨出重大一步，也將改寫國人對台灣藝術史的認識。

文化部會致力推動國家美術館的升級，更系統性的進行典藏及研究工作，讓更多經典作品能放心的由國家所收藏，為下一代建立完整的藝術史及台灣文化面貌。同時，文化部持續推動重建台灣藝術史計畫，透過多元複數的藝術觀點及當代視野，讓國人及世界重新認識台灣這塊土地上璀璨動人的藝術歷程。

(中時電子報)

鄭麗君部長參觀順天美術館。（文化部提供）

高雄登革熱發燒累計11例 防火巷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。