南投》國民黨首見縣長、鎮長、議員參選人 在草屯成立聯合競總

2018年09月30日 19:13 中時 楊樹煌

南投縣長林明溱由常勝軍林源朗手中接受戰旗後，大力揮舞旗開得勝。（楊樹煌攝）

國民黨吳主席夫人蔡令怡為黨提名的南投縣長林明溱、草屯鎮長簡景賢及縣議員李洲忠、唐曉棻等參選人披掛彩帶後，向民眾推薦保證值得支持。（楊樹煌攝）

立委馬文君送粽子給草屯鎮長參選人簡景賢，期待他第三度參選鎮長包中。（楊樹煌攝）

前立委顏清標指縣長林明溱是第一名縣長，不但要當選還要贏得漂亮；並推崇簡景賢勇氣可佳，籲請大家集中選票不要再讓他落空。（楊樹煌攝）

南投縣首開聯合競選先例，國民黨南投縣長提名人林明溱、草屯鎮長提名人簡景賢、縣議員提名人李洲忠和唐曉棻，今30日在草屯鎮舉行聯合競選總部成立大會，會場人潮洶湧，數千人湧聚，營造出極度熱絡氣氛；與會貴賓都期許他們不僅要漂亮出擊，還要全壘打全當選。

國民黨為營造南投縣大團結氣氛，在草屯鎮首開先例成立縣長、鎮長及縣議員黨提名人聯合競選總部成立大會，國民黨主席吳敦義的夫人蔡令怡、立委馬文君、許淑華、前縣長林源朗，前農委會主委陳志清、前立委顏清標、國民黨南投縣黨部主委洪榮章等都到場力挺，並授戰旗，旗開得勝、披掛彩帶、送包「粽」、送鳳梨「旺旺來」及「蔥」滿勝算。

南投縣前縣長林源朗在授旗時指，他歷經國大代表、立法委員以至縣長選戰都贏，期待這次國民黨提名的縣長、草屯鎮長和縣議員等4人都要贏得最後勝利、全壘打。吳敦義夫人蔡令怡期勉他們有常勝軍林源朗的授旗添福氣，期待全都當選，並也籲請大家支持國民黨提名最優秀的縣長林明溱、鎮長簡景賢與縣議員李洲忠、唐曉棻。

立委馬文君、許淑華、顏清標，他們都期待縣長林明溱骨力、肯做又打拼，草屯是個指標鄉鎮，不但要贏還要贏得漂亮；而簡景賢首次參選草屯鎮長差85票、第2次差19票，現第3度再披掛上陣，這種勇氣希望大家要給他鼓勵，集中選票，不要分裂，一定要讓他當選。

陳志清則期待草屯應給簡景賢面子，他說，民進黨沒選上才有高升的機會，如蔡煌瑯、李文忠和張國鑫都是最好明證，愛他們就要讓他們高升，只有選國民黨，台灣經濟才會好。

(中時 )