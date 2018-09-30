南投》國民黨首見縣長、鎮長、議員參選人 在草屯成立聯合競總

國民黨首見南投縣長、草屯鎮長及縣議員黨提名人聯合成立競選總部，中央到地方都到場力挺，聲勢浩大，凍蒜聲不絕。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
南投縣長林明溱由常勝軍林源朗手中接受戰旗後，大力揮舞旗開得勝。（楊樹煌攝）
國民黨吳主席夫人蔡令怡為黨提名的南投縣長林明溱、草屯鎮長簡景賢及縣議員李洲忠、唐曉棻等參選人披掛彩帶後，向民眾推薦保證值得支持。（楊樹煌攝）
立委馬文君送粽子給草屯鎮長參選人簡景賢，期待他第三度參選鎮長包中。（楊樹煌攝）
前立委顏清標指縣長林明溱是第一名縣長，不但要當選還要贏得漂亮；並推崇簡景賢勇氣可佳，籲請大家集中選票不要再讓他落空。（楊樹煌攝）

南投縣首開聯合競選先例，國民黨南投縣長提名人林明溱、草屯鎮長提名人簡景賢、縣議員提名人李洲忠和唐曉棻，今30日在草屯鎮舉行聯合競選總部成立大會，會場人潮洶湧，數千人湧聚，營造出極度熱絡氣氛；與會貴賓都期許他們不僅要漂亮出擊，還要全壘打全當選。

國民黨為營造南投縣大團結氣氛，在草屯鎮首開先例成立縣長、鎮長及縣議員黨提名人聯合競選總部成立大會，國民黨主席吳敦義的夫人蔡令怡、立委馬文君、許淑華、前縣長林源朗，前農委會主委陳志清、前立委顏清標、國民黨南投縣黨部主委洪榮章等都到場力挺，並授戰旗，旗開得勝、披掛彩帶、送包「粽」、送鳳梨「旺旺來」及「蔥」滿勝算。

南投縣前縣長林源朗在授旗時指，他歷經國大代表、立法委員以至縣長選戰都贏，期待這次國民黨提名的縣長、草屯鎮長和縣議員等4人都要贏得最後勝利、全壘打。吳敦義夫人蔡令怡期勉他們有常勝軍林源朗的授旗添福氣，期待全都當選，並也籲請大家支持國民黨提名最優秀的縣長林明溱、鎮長簡景賢與縣議員李洲忠、唐曉棻。

立委馬文君、許淑華、顏清標，他們都期待縣長林明溱骨力、肯做又打拼，草屯是個指標鄉鎮，不但要贏還要贏得漂亮；而簡景賢首次參選草屯鎮長差85票、第2次差19票，現第3度再披掛上陣，這種勇氣希望大家要給他鼓勵，集中選票，不要分裂，一定要讓他當選。

陳志清則期待草屯應給簡景賢面子，他說，民進黨沒選上才有高升的機會，如蔡煌瑯、李文忠和張國鑫都是最好明證，愛他們就要讓他們高升，只有選國民黨，台灣經濟才會好。

(中時 )

高雄市》客家後援會成立 陳其邁… 雲林》陳威成全國最潮競選成立 C…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。