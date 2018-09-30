雲林》陳威成全國最潮競選成立 Cosplay踩街超吸睛

雲林縣虎尾鎮長參選人陳威成（前排左三）競選總部成立活動以踩街進行，他和青年團隊踏訪百年虎尾鐵橋。（許素惠攝）

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雲林縣虎尾鎮長參選人陳威成夫婦（前）競選總部成立以踩街進行。（許素惠攝）
雲林縣虎尾鎮長參選人陳威成競選總部「小威招待所」成立，重回1920年虎尾設郡的光景，大家都穿上和服等復古服裝，掛著燈籠慶祝虎尾設郡98年。（許素惠攝）

號稱全國最潮、雲林縣虎尾鎮長參選人陳威成競選總部傍晚成立，以慶祝虎尾設郡98年為主軸，支持者身穿和服Cosplay踩街，十分吸睛。斗六市長參選人陳明章以演唱會方式呈現競總成立，台語金曲歌王翁立友等輪番獻唱助陣。

有別於一般造勢活動，陳威成的小威招待所以舉辦「虎尾日」，走入時光隧道重回1920年虎尾郡成立時的光景，復古的裝扮，還有布袋戲的coser，突顯虎尾做為台灣布袋戲重鎮的城鎮特色，一起遊行踩街。

陳威成領著大家踏訪百年虎尾鐵橋、中山、福民老街，朝聖虎尾信仰中心德興宮，巡禮古蹟雲林布袋戲館，最後回到小威招待所，點亮小朋友彩繪的1000個燈籠，正式宣告總部成立，也藉以慶祝虎尾設郡98年。

知名音樂人沈懷一演出懷舊金曲和創作歌曲演出，其中雲林薩克斯風樂團更出動12名團員前來讚聲，並以卡拉OK和鄉親同樂，輕鬆悠閒的氛圍，體現截然不同的競選文化。

陳威成希望競選是一個城鎮文化理解與累積的過程，讓不同世代理解、體驗虎尾的歷史與城鎮的發展脈絡，進而一起想像城鎮的未來可能。

陳明章競選總部成立，由藝人黑面主持，歌手謝金晶、芒果公主喬幼和翁立友等輪番演唱，炒熱現場氣氛，宛如演唱會，無黨籍議員王又民、林岳樟等助講，突顯無色力量。

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