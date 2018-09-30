誠品南西正式開幕！週末「深夜電影院」串連白晝之夜

2018年09月30日 19:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋風漸起，台北商圈大戰也轉移到中山商圈，「誠品生活南西」於今（30日）正式開幕！歷經10天試營運，累計約50萬人次造訪！引進多家獨創美食、商店，鄰近的新光南西近日也舉辦週年慶，這週末六日，原本就是文青聖地的中山商圈更是匯集不少人潮！ 10月起誠品南西策畫一系列藝文活動，包括原有的深夜電影院，並響應《2018台北白晝之夜》系列活動，書店將於10/6營業至次日清晨6點，期望打造台北市西區最重要的跨文化「生活聚場」。

誠品生活南西｜5F誠品書店｜響應《2018台北白晝之夜》10.6將延長營業至10.7凌晨6點，邀您夜讀台北。

一年一度的夜間藝術文化盛事《2018台北白晝之夜》即將展開，10/6-10/7誠品生活南西攜手誠品R79推出一系列豐富的夜間藝術體驗活動，融合與碰撞街舞與現代舞的「小事製作」，將在10/6晚間8點於誠品R79演出，同時也將延長營業至凌晨2點；相距一百公尺的誠品生活南西，晚間8點則有「我好揪節」戲劇演出，以動態展演的互動劇情遊走於商場空間中。

誠品生活南西試營運10天，累計約50萬人次造訪，9.30正式開幕！（誠品提供）

5樓書店也將在10/7凌晨12點至6點連續播映3場由李察·林克雷特執導，跨越18年的「愛在三部曲」《愛在黎明破曉時》、《愛在日落巴黎時》、《愛在午夜希臘時》經典作品，並同步延長營業至凌晨6點。5樓eslite café、1樓公園街景Togo區則延長營業至10/7凌晨2點，邀您一起夜讀台北。

誠品生活南西每季聚合商圈中不同主題的風格店家相互交流，開幕期間以咖啡店為主題，匯聚商圈12間風格咖啡店。（誠品提供）

此外，誠品生活南西也以「南西聚場」為題，與知名咖啡達人咖啡空少合作、深入走訪南西巷弄間密度極高的咖啡文化，匯聚商圈12間風格咖啡店，並邀請以咖啡杯繪圖聞名的插畫家WHOSMiNG手繪製作南西商圈「風格咖啡店地圖」，邀您一同品味世界各地不同的咖啡風味。同時，也在10月推出多場咖啡講座與活動。5樓「誠品文具」也匯聚世界各國經典的事務文具，讓文具迷獨家收藏。

(中時電子報)