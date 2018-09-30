嘉義》翁章梁競總成立 陳明文：民調領先 與對手有很大差距

2018年09月30日 19:46 中時 呂妍庭

行政院長賴清德（右）30日稱民進黨提名的嘉義縣長參選人翁章梁（左）是嘉義新好縣長，未來嘉縣由他主政，一定更好。（呂妍庭攝）

行政院長賴清德（中）30日參加民進黨提名的嘉義縣長參選人翁章梁（左）競選總部成立儀式，翁章梁特地為他講解自己的從政歷程。（呂妍庭攝）

嘉義縣長參選人翁章梁競選總部30日成立，現場喊出年底五合一全壘打。（呂妍庭攝）

嘉義縣長張花冠與立委陳明文一度比鄰而坐，但完全沒互動。（呂妍庭攝）

翁章梁當場跟行政院長賴清德喊話，「請院長給我最大的支持，我會帶頭衝、帶頭行」。（呂妍庭攝）

民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁競選總部今30日成立，行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全特地來站台，身兼翁章梁競選團隊主任委員的立委陳明文強調翁章梁支持度與競爭對手有很大差距，距投票日僅剩50多天，呼籲同志彼此放下，不要相互攻擊、批評，要一致炮口對外，不只讓翁章梁當選，年底五合一黨提名的參選人都要全壘打。

賴清德主持總部神明安座祭拜儀式，前一天張花冠雖因沒到翁章梁競選總部成立邀請，怒嗆陳明文、蔡易餘「我這個現任縣長是沒用的傢伙嗎？」今仍坐輪椅、持助步器出席，事後張花冠受訪時表示她今天是來分享快樂，指總部好像勝利在望的樣子，也說翁章梁口才很好，相信他會延續民進黨在嘉縣一代接一棒的傳統。翁章梁說張花冠很多公開場合強調她支持黨提名候選人，非常感謝張花冠蒞臨總部，「來參加代表民進黨是團結、往前走的」。

翁章梁致詞除強調行動綠團隊一定要贏，也說未來會跟議長張明達一起帶領行動綠團隊勇敢轉型，創新嘉義，除舉出他幾大政見，也說他上任後進行村里生活大調查，以後縣長室都會有村里的檔案，「我會和民眾一起面對百姓生活的苦」，「我當選縣長，會很努力」，當場向賴清德喊話，「請院長給我最大的支持，我會帶頭衝、帶頭行」。

賴清德表示，嘉義縣這場選舉，如同前立委蔡式淵提到，台灣民主的理念就是「蕃薯不驚落土爛、只求枝葉代代傳」，必須一代一代傳承下去，指翁章梁從學生時代就參加學運，擔任520農民運動學生支援團及訴求台灣民主改革野百合運動的總指揮，對民主的支持和國家的關心啟蒙的很早，最敬佩的是翁章梁隨後回到故鄉嘉義蹲點15年，當時林佳龍選市長十年磨一劍獲得肯定，翁章梁返鄉15年，「心情可以期待和體會」。

賴清德說，翁章梁提出的政見，最適合嘉義的需要，拜託鄉親支持、栽培翁章梁，希望他當選縣長，未來與行政院共同合作，一起推動嘉縣的進步，重申過去陳明文當縣長是打基礎，張花冠是「栽柱仔」，日後房子要蓋起來就一定要交給翁章梁。

翁章梁總部成立高潮，由賴清德、陳明文、蔡易餘，張花冠、翁章梁以及代表行動綠團隊的主委林沐惠、議長張明達和副議長陳怡岳，共同轉動「中央、嘉義縣、行動綠團隊」3齒輪，象徵團隊合作大連線，攜手帶領地方勇敢轉型、創新嘉義。

(中時 )