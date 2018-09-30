碰林瑞圖軟釘子 丁守中：選舉人情冷暖沒什麼關係

2018年09月30日 19:04 中時電子報 綜合報導

台北市長柯文哲今天受邀到無黨籍議員林瑞圖競選總部成立大會站台，國民黨台北市長參選人丁守中雖也到場，但兩人待遇大不同。林瑞圖稱自己沒有邀請丁守中，更抱怨丁守中看不起他，對他不聞不問。不過丁守中錯愕地表示「怎麼會呢」？他也說，選舉期間，這種人情冷暖都沒什麼關係，為了台北市建設發展不再停滯，他會一步一腳印全力以赴。

丁守中今早答覆媒體提問時說，過去林瑞圖在地方開協調會，如果要請中央官員，多是丁守中辦公室幫他發邀請函，所以過去跟林合作很好，大家各自有支持者，自己也一直與人為善，以地方發展為重。

丁守中也說，這次參選以來，自己也去議會看過林瑞圖兩次，正好林瑞圖給的時間同時也在開協調會，所以和他再電話聯繫約時間碰面，但後來沒有約成。今天本來就已安排既定行程，過去林瑞圖競選總部開幕，自己也都有去。

此外，針對十月十日國慶日將近，丁守中也預計將舉辦國旗派對，外界猜測此舉應是為鞏固藍營選票。丁守中對此表示，現在雙十節都沒有人掛國旗，目前新北已經掛上國旗，希望台北市應在雙十國慶時普遍掛國旗。他也說，國旗是台灣內部最大公約數，因此呼籲大家有愛國心，心中有國旗、有中華民國。

(中時電子報)