比利時手工巧克力DARCIS進軍亞洲！台灣旗艦店落腳台北大安區

巧克力大師「Jean-Philippe Darcis」親臨台灣，宣布DARCIS CHOCOLATIER台灣首店正式開幕。（圖片提供／DARCIS CHOCOLATIER）

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「馬卡龍系列」造型小巧可愛，吸睛度百分百。（圖片提供／DARCIS CHOCOLATIER）
經典商品「巧克力BONBON」香濃風味令人著迷。（圖片提供／DARCIS CHOCOLATIER）

亞洲巧克力市場蓬勃發展，苦中帶甜絕妙滋味，觸動萬千少女心扉。比利時巧克力品牌「DARCIS CHOCOLATIER」首度進軍台灣，打造亞洲唯一專賣店，帶來舌尖上全新感動。

DARCIS巧克力強調「Bean to Bar」理念，從挑選可可豆開始，經烘培、研磨、調溫、包裝等過程由專人處理，自源頭嚴格把關，讓消費者吃得健康又安心，專家透過探索可可豆多變風味，創作出獨特味覺饗宴。主廚兼創辦人的Jean-Philippe Darcis分享，「烘培」、「煉製」、「精煉」3要訣是製作美味巧克力關鍵，結合主廚創意與精湛技術，讓甜食愛好者耳目一新。

店內巧克力分3大品項，包括巧克力系列、巧克力莊園系列及馬卡龍系列，人氣品項「巧克力系列」結合不同果仁製作，使用鹹味花生、柑橘果皮等食材，激發出前所未有潛力;「巧克力莊園系列」香氣醇厚，嚴選湄公河畔種植可可豆為食材，製作特色黑巧克力，在苦澀與酸味間取得完美平衡，尾韻宛如葡萄酒般細緻高雅;DARCIS「馬卡龍系列」外型圓潤小巧，初嚐酥脆外皮佐以軟嫩內餡，讓人愈吃愈涮嘴。

歡慶台灣旗艦店開幕，即日起至10月10日止，消費者購物滿千元，即贈4片裝巧克力乙盒;凡於店內消費「Café DARCIS」系列飲料，可免費獲得手工巧克力乙片。

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