《飢餓遊戲》3主持人喊得獎加薪 王仁甫外景想邀韓國天團

孫協志（左起）、王仁甫和許孟哲30日舉辦粉絲見面會，現場擠滿粉絲到場力挺。（粘耿豪攝）

友善列印
時報周刊
林彥君
王仁甫（左起）、孫協志和許孟哲30日出席粉絲見面會。（粘耿豪攝）
許孟哲（右2）和粉絲玩互動遊戲。（粘耿豪攝）
王仁甫（又起）和孫協志使出渾身結束玩遊戲。（粘耿豪攝）

孫協志、王仁甫和許孟哲主持中視《飢餓遊戲》，收視大受好評，今年金鐘獎入圍益智及實境節目主持人獎，節目於30日在SOGO忠孝館舉辦2週年粉絲見面記者會。對於吳宗憲曾對《綜藝玩很大》請辭3次，「價錢也依願調了第3次」，讓3位主持人異口同聲喊話加薪，王仁甫說：「這是好主意，我們應該提高價碼，入圍一個價碼，得獎一個價碼。」

孫協志感嘆張菲主持的《綜藝菲常讚》喊卡，「他是國寶，人家說他2，沒人敢說1」，他表示在該節目錄製最後一集時，張菲有跟他約好，要來上《飢餓遊戲》，目前時間跟通告費還在討論中，孫協志說：「前提是張菲要得到金鐘，以他的主持功力，我認為機會非常高。」

孫協志表示，曾有粉絲不忍他挨餓，還對他說：「你好可憐，錄《飢餓遊戲》瘦成這樣！」讓他哭笑不得，王仁甫透露曾餓到恍神，呆站一旁像「看錄影的遊民」，許孟哲則表示會餓到發火，「節目裡罵人都是罵真的」，他在錄影時還因肩膀受傷，導致無法參賽冰上曲棍球，讓他大嘆：「職災」。

《飢餓遊戲》將於10月中到韓國錄製特別節目，若能邀請韓國藝人上節目，許孟哲想找《Running Man》裡的金鐘國，孫協志想找張東健或張赫，王仁甫透露想找女兒樂樂喜歡的防彈少年團的田柾國，「證明給女兒看，爸爸很厲害」。

(時報周刊)

張睿家水煮餐吃半年 林柏宏：怎… 唐美雲歌仔戲《夜未央》演出半小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。