《飢餓遊戲》3主持人喊得獎加薪 王仁甫外景想邀韓國天團

2018年09月30日 19:13 時報周刊 林彥君

王仁甫（左起）、孫協志和許孟哲30日出席粉絲見面會。（粘耿豪攝）

許孟哲（右2）和粉絲玩互動遊戲。（粘耿豪攝）

王仁甫（又起）和孫協志使出渾身結束玩遊戲。（粘耿豪攝）

孫協志、王仁甫和許孟哲主持中視《飢餓遊戲》，收視大受好評，今年金鐘獎入圍益智及實境節目主持人獎，節目於30日在SOGO忠孝館舉辦2週年粉絲見面記者會。對於吳宗憲曾對《綜藝玩很大》請辭3次，「價錢也依願調了第3次」，讓3位主持人異口同聲喊話加薪，王仁甫說：「這是好主意，我們應該提高價碼，入圍一個價碼，得獎一個價碼。」

孫協志感嘆張菲主持的《綜藝菲常讚》喊卡，「他是國寶，人家說他2，沒人敢說1」，他表示在該節目錄製最後一集時，張菲有跟他約好，要來上《飢餓遊戲》，目前時間跟通告費還在討論中，孫協志說：「前提是張菲要得到金鐘，以他的主持功力，我認為機會非常高。」

孫協志表示，曾有粉絲不忍他挨餓，還對他說：「你好可憐，錄《飢餓遊戲》瘦成這樣！」讓他哭笑不得，王仁甫透露曾餓到恍神，呆站一旁像「看錄影的遊民」，許孟哲則表示會餓到發火，「節目裡罵人都是罵真的」，他在錄影時還因肩膀受傷，導致無法參賽冰上曲棍球，讓他大嘆：「職災」。

《飢餓遊戲》將於10月中到韓國錄製特別節目，若能邀請韓國藝人上節目，許孟哲想找《Running Man》裡的金鐘國，孫協志想找張東健或張赫，王仁甫透露想找女兒樂樂喜歡的防彈少年團的田柾國，「證明給女兒看，爸爸很厲害」。

(時報周刊)