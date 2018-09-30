否認互動少 丁守中連勝文台上抱抱

2018年09月30日 19:07 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今早出席港湖區市議員參選人游淑惠競選辦公室成立茶會，國民黨副主席郝龍斌、中央委員連勝文也都到場支持。面對媒體追問丁連兩人互動不多傳聞，連勝文大笑稱，「沒關係，我現在抱他一下，好不好」。隨即雙手環抱丁守中，加上游淑慧，三人抱在一起，有趣畫面也引起哄堂大笑。

連勝文致詞時抨擊，現任市長柯文哲曾推出行動派出所政策、東區門戶計畫，但現在連一點影子都沒有，他說，丁守中是做事情的市長，柯文哲是做網紅的，希望選民年底選出真正會服務的市長，「不要選一個重視網路比馬路重要的人」。

丁守中辦公室提供

年底選戰倒數，台北市各區議員今紛紛成立競選總部，丁守中今天至少有七場站台、輔選行程。連勝文受訪時也表示，很高興能跟丁守中、郝龍斌一起幫游淑慧站台。

他説，因為輔選，平常遇到丁守中機會蠻多的，大家齊心幫參選人加油是件好事。接下來只要時間許可，會盡量多跑幾場議員輔選，全台跑透透。

丁守中也説，連勝文全力投入市長、議員選舉輔選，兩人經常在基層輔選時碰到，前兩天在大安文山區市議員參選人李柏毅活動才見過。

今早游淑慧總部成立也吸引不少藍營要角相挺，除了郝龍斌、連勝文，五位北市國民黨籍立委與前台北市副市長李永萍也都到場力挺。

(中時電子報)