唐美雲歌仔戲《夜未央》演出半小時驚傳中斷！觀眾不離不棄

2018年09月30日 19:12 中時 林淑娟

唐美雲歌仔戲《夜未央》。（民視）

唐美雲歌仔戲團改編2000年前歷史大戲《夜未央》，30日下午兩點半在國家戲劇院進行最後一場演出，不過開演才半小時，就因電腦當機導致旋轉舞台無法運動，演出因而中斷。過程中主辦單位曾對觀眾廣播，表示「演出暫時無法恢復，本中心盡速修復中，請觀眾耐心等候」，在接近3點40分、中斷約40分鐘後又恢復演出。

雖然技術問題小小「凸鎚」，不過現場觀眾依舊熱情支持，沒有鼓譟或抱怨。謝幕時，唐美雲一出場，觀眾更是掌聲如雷，唐美雲感謝觀眾的體諒與支持，並深深一鞠躬，也表示有準備國家戲劇院的票夾當小禮物，送給每一位進場的觀眾。唐美雲說，在台前看好像沒什麼，但其實後台急得像熱鍋上的螞蟻，忙進忙出，真的是分秒必爭。

《夜未央》由唐美雲領軍國寶級歌仔戲演員許秀年、小咪以及李文勳、林芳儀等人參與演出。唐美雲日前受訪時就曾表示，從彩排開始每天戰戰兢兢，這次可說是使用最多機關的演出，劇團還打造歷史之牆，在舞台上安裝4個巨大擎天宮柱，造就有別以往宮廷大戲場景。

《夜未央》由編劇陳健星重新編寫漢武帝「巫蠱之禍」歷史事件，故事主軸為家庭關係，將帶領觀眾一窺漢武帝的家庭生活，也讓大家重新思索家庭與自我的關係。該劇邀請舞台設計王世信、影像設計王奕盛，與音樂設計李哲藝及指揮林天吉、高雄市國樂團協同演出。

(中時 )