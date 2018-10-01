愛貓狗成痴 寵物美容師賴忻妤開店圓夢

寵物美容師賴忻妤（右）結婚生子後，回到故鄉員林市創業，佈置溫馨舒適的店裡，還有四隻心愛的狗女兒做陪，與夫妻倆一起迎客。（謝瓊雲攝）

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喜愛貓狗的賴忻妤回到故鄉，在員林市區成功路上開設愛浴寵物美容店，為自己圓夢。（謝瓊雲攝）
溫馨的小店裡還有寵物休息專區，讓洗香香的毛孩們能有專屬的舒適空間，安心等待爸爸媽媽來接回。（謝瓊雲攝）
賴忻妤還特別把四隻心愛的狗兒們製作成Q版店招公仔，令人眼睛為之一亮。（謝瓊雲攝）

寵物美容師賴忻妤從小就愛小動物，大二起就在獸醫院打工，為貓咪、狗兒們清潔、打理門面，10年前愛犬「悟空」因被獨留在租屋處意外猝逝，讓她興起創業念頭，打造溫馨舒適的空間，一邊工作、一邊陪伴照料心愛的毛孩們。

愛動物的賴忻妤就讀台中高農、屏科大時，就是畜產專門科系畢業；早就立定志向的她，曾在南部大型連鎖寵物店服務，趁工作空檔四處進修、精進技術，已擁有A級證照，去年更成為全國首批通過丙級技能檢定、取得國家證照的寵物美容師之一。

她說，當年先後養了土狗「悟空」和白貴賓「曲曲」兩隻母犬，放假時常帶著曲曲出門比賽；可能是不甘主人寵愛遭分享、又被獨留家中，某次悟空因分離焦慮，竟奮力掙脫繩索，胡亂咬斷家中電線，慘遭電擊、全身癱軟死亡，讓她傷心難過許久。

5年前她先與朋友合夥在北部開店，生活忙碌而充實，婚後在先生與家人全力支持下，決定回故鄉員林創業，上半年挺著大肚子南北奔波找店面、忙裝潢，直到七月中、生產前兩周才離職返鄉待產，月初剛坐完月子就忙著開店。

精心佈置的小店裡，心愛的曲曲、長毛吉娃娃「吉吉」、法鬥「牛牛」、和長毛臘腸「摩卡」四姊妹與夫妻倆相伴迎客，各式寵物清潔用品一應俱全，洗澡還額外提供臉、腹部修剪與經絡按摩放鬆等服務，平價收費又十足貼心。

賴忻妤說，過去認為貓狗壽命頂多15、16年，店裡就曾為22歲狗兒服務，16歲的曲曲相比其他4歲多的狗兒們，絲毫不顯老態；現代科技、醫學知識進步，只要正確飲食、加上悉心照料，相信毛孩們都能陪伴我們更久。

(中時 )

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