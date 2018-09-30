國慶遊大雪山等半價 捕捉美景有機會拿獎金

2018年09月30日 19:41 中時 陳淑娥

走在八仙山的竹林中，感受到清幽的氣息，「竹林的寬廣」更是展現的淋漓盡致。（東勢林管處提供）

武陵桃山瀑布吸滿飛濺的水花，富含負離子讓人神清氣爽。（東勢林管處提供）

合歡山壯碩高聳的森林界線，看見先民開墾公路的不易。（東勢林管處提供）

大雪山森林遊樂區孕育豐富的動植物，最適合攝影玩家造訪！東勢林管處國慶假期於大雪山、八仙山同步推出入園半價優惠，還首度舉辦4園區攝影比賽，祭出總獎金28萬元，歡迎民眾按下快門拿大獎。

大雪山森林遊樂區高峻挺拔針葉林，孕育豐富的動植物，遊客漫步在林下不妨尋找黑長尾雉、藍腹鷴、白耳畫眉等26種台灣特有種鳥類；而八仙山上的孟宗竹林，彷彿感受到清幽的氣息，竹葉交錯的聲音，踩著葉子平鋪的小路，「竹林的寬廣」展現的淋漓盡致，2個園區在國慶日入園均半價優惠。

武陵秋日楓紅令人陶醉！七家灣溪是櫻花鉤吻鮭的家，從武陵吊橋沿著桃山步道行走，可發現台灣朱雀、鷦鷯、灰鷽及大赤啄木等，桃山瀑布吸滿飛濺的水花，富含負離子讓人神清氣爽。合歡山壯碩高聳的森林界線，看見先民開墾公路的不易，沿路更可不同海拔的動植物。

東勢林管處表示，「2018漫遊四季山林之美」攝影比賽，祭出總獎金28萬元，歡迎民眾在這趟微旅行中，拿起相機按下快門，第1名可獲得2萬元、第2名1萬元、第3名5000元及優選3000元，共計36個名額，徵件期限至2019年6月30日止。

(中時 )