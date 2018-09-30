台中》宋楚瑜為邱于珊站台 批大選綁公投傷民主

2018年09月30日 20:07 中時 張妍溱

親民黨主席宋楚瑜30日至台中市北屯區為市議員參選人邱于珊競選總部站台，開場由宋帶領邱同擊戰鼓，象徵出擊選戰，成立大會氣勢磅礡。台下熱情民眾高喊：「宋省長選總統！」人氣不減；選舉綁公投炒熱話題，宋楚瑜說，很多人搞不清楚，唯恐傷害台灣民主。

「戰鼓響起，好震撼！」台下支持者高呼宋楚瑜選總統，宋豪氣擊鼓回應；他表示，不要忘記馬來西亞總理93歲還可以重握政權，主要不是年紀，是他可以為民眾做什麼事、要做那一種工作，目前台灣需要有人帶領正確方向，並給意見。

宋楚瑜被問到公投案死人可不可簽署？他反問，這次九合一選舉有哪幾項公投要投票？「大家唸出來有哪幾項？」；像領公投票，與選縣、市長、議員選舉票，年齡有差異；18歲可領公投票、不能領選票；20、18歲人口相差60萬人，都要查驗；至於如何投票，相信還很多人搞不清楚。

年底大選有10個公投議題投票，但選務人員少5萬7千多人，他探討選務員難招募的原因，「有功無賞、打破要賠！」一早7點監票查驗證件，晚上12點才結束，工作辛苦，萬一又發生問題，要擔負責任。

宋楚瑜表示，台北市長曾邀他做市政總顧問，蔡英文希望他提供意見，只要和人民福利相關，不分黨派，他都很願意協助。很多人說他只有5％，但不要忘了很多縣市就差這5％，5％就能決定一切，「5％要嫁給誰？」，千萬不要妄自菲薄，認為自己已遠超過5％能力。

(中時 )