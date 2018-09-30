統促黨在北車站「歡欣鼓舞慶國慶」活動 劉樂妍大唱「我是中國人」

2018年09月30日 19:30 中時 劉宗龍

為了慶祝中國大陸的國慶日，中華統一促進黨30日在台北火車站東3門舉辦「歡欣鼓舞慶國慶」活動，精彩的電音三太子表演為活動揭開序幕，現場並安排多面五星紅旗與青天白日滿地紅旗隨風飄揚，詮釋統促黨的「兩岸一家親，希望兩岸統一」訴求。（劉宗龍攝）

為了慶祝中國大陸的國慶日，中華統一促進黨30日在台北火車站東3門舉辦「歡欣鼓舞慶國慶」活動，精彩的電音三太子表演為活動揭開序幕，現場並安排多面五星紅旗與青天白日滿地紅旗隨風飄揚，詮釋統促黨的「兩岸一家親，希望兩岸統一」訴求。（劉宗龍攝）

統促黨總裁張安樂（見圖）上台演說。（劉宗龍攝）

為了慶祝中國大陸的國慶日，中華統一促進黨30日在台北火車站東3門舉辦「歡欣鼓舞慶國慶」活動，精彩的電音三太子表演為活動揭開序幕，現場並安排多面五星紅旗與青天白日滿地紅旗隨風飄揚，詮釋統促黨的「兩岸一家親，希望兩岸統一」訴求。多次針對兩岸發言引發爭議的女星劉樂妍到場參與，並在宣傳車上演唱自創歌曲「我是中國人」。由於這場集會遊行並未通過申請核准，警方派出504名警力到場警戒、維安，並連續六次舉牌警告，要求活動解散。最後，在統促黨總裁張安樂上台演說後，活動在下午3時許和平落幕，現場無發生衝突。

(中時 )