高雄》「阿扁保外就醫沒天理」 朱挺玗談亡母淚崩

2018年09月30日 19:57 中時 柯宗緯

高市議員參選人朱挺玗今成立競選總部，現場熱鬧非凡。（柯宗緯攝）

高市議員參選人朱挺玗今成立競選總部，大批支持者湧入。（柯宗緯攝）

高市前鎮、小港區議員參選人朱挺玗今（30）日舉辦競選總部成立大會，一上台她感性落淚，提及8年前老母親入獄數十次，卻無法保外就醫，最後帶著病痛辭世，她感慨現在看見前總統陳水扁可以在美術館散步，「這有天理嗎？簡直公然挑釁法律！」

朱挺玗說，一開始參選被外界看衰，甚至插旗在一心路「都沒人知道我是誰」，到現在終於在前鎮小港拚出氣勢，跟韓國瑜都是倒吃甘蔗，越來越順、越來越好，她將秉持12年前當上議員的初衷，投入政治就是希望地方越來越好。

對外界質疑她生意做得好好的，為何要從政？朱挺玗說，原因簡單就是一顆想做事的心，她也感慨最近很多人抨擊她的背景，扯到爸爸朱安雄，她也希望爸爸回來面對。

話鋒一轉，她提到，亡母入獄數十次，政府不給保外就醫，到她中風才說可以出去，那時已經在洗腎了，最後撒手人寰，她只能暗自悲傷「也好，媽媽離開了病痛」，她希望11月24日順利當選，將到媽媽墓前告訴她這個好消息。

朱挺玗強調，自己並非「少年得志」，過去做生意付出很多心血、 承受壓力，才能夠維持公司，因此她知道基層的聲音，中小企業的困境，高雄的薪資為何這麼低，是政府長期以來只重視大財團，沒做好輔導中小企業的角色，也忘了台灣最厲害就是這些中小企業及勞工。

她想為市民做的事很多，包括改善空汙、加強輔導中小企業、老少共學等政策，這幾個月來她走遍前鎮、小港地區96里，感受到大家想改變的心意，這次她想告訴大家「挺玗不一樣，一定可以翻轉、改變」好好為民服務。

國民黨高市長參選人韓國瑜今為她站台時，也讚聲朱挺玗「眼睛像非洲黑豹炯炯發光」，非常優秀、成熟，她做議員不會讓老百姓漏氣。

立委蔣萬安也特地到場支持，蔣用不輪轉的台語輔選，一定要全力支持韓國瑜、朱挺玗，他感謝當初選國民黨中常委時獲得朱挺玗照顧，俗話說「吃人一口，還人一斗」，一定要全力挺她。

(中時 )