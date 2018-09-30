嘉義》蔡英文為涂醒哲站台 指涂選情讓她開心

2018年09月30日 20:21 中時 呂妍庭

蔡英文總統、行政院長賴清德30日同台，為爭取連任的嘉義市長涂醒哲拉抬聲勢，呼籲選民要支持不淹水的市長。（呂妍庭攝）

蔡英文總統誇嘉義市長涂醒哲有不計毀譽，全力以赴的態度。（呂妍庭攝）

行政院長賴清德（左）30日為爭取連任的嘉義市長涂醒哲（右）站台，送上菜頭象徵好采頭。（呂妍庭攝）

尋求連任的嘉義市長涂醒哲30日下午競選總部成立，民進黨黨內大咖，蔡英文總統、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全都來助陣，蔡英文表示涂醒哲以前講話讓她聽了很痛苦，但事實證明，涂醒哲不只口條變好，而且有很多政績可以講、讓人懂，就是因為他有不計毀譽，全力以赴的態度，像嘉市鐵路高架化及汙水下水道清淤有成果，強調市長這場選舉絕對不能輸給金錢和派系，甚至是個人恩怨，呼籲支持者一定要多幫涂醒哲拉票。

涂醒哲致詞時表示，4年前他參選市長時，推出「氣魄諸羅台灣頭」的看板，有人不以為然，說嘉義這麼小，怎麼可能做台灣頭呢？但3年多來，他努力以赴，以氣魄堅持解決很多長年老案，以創意帶來很多台灣第一，4年來做了很多事，15分鐘講不完，甚至來不及宣傳，所以嘉義市的體質愈來愈好，基礎愈來愈穩，進步的速度會愈來愈快。

涂醒哲除多項細數政績，也說選舉越來越近，抹黑只會越來越多，要支持者「心頭抓乎定」，要把他的政績講給今日沒來的人聽，畢竟政績才是王道，還說大家都知道買水果要買水的，選市長要選不會淹水的，尤其對手不是弱者，支持者要一人拉10票、拉20票，讓台灣隊全壘打，全力拚過半，才有法度「守護嘉義民主聖地」。

賴清德和蔡英文聯手推薦涂醒哲，強調涂醒哲的政績獲得市民的肯定，蔡英文更說，今再來嘉市，與4年前的感覺很類似，相信涂醒哲當選的希望很大，讓她從擔心變成開心，「綠色質政，品質保證」，呼籲嘉市繼續支持涂醒哲，嘉市會愈來愈進步。

(中時 )