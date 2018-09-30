金門宣導反賄選 「小朋友」演給「大人」看

金門反賄選演出行動劇，主角「余長空」最後真的一場空。（李金生攝）

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買票、賣票的人，遭「小小警察」當場逮個正著。（李金生攝）
「小小檢察官」、「小小法官」開庭，有模有樣！（李金生攝）
「小小檢察官」、「小小法官」開庭，連正牌檢察官席時英（右）都看得很有趣。（李金生攝）
金門反賄宣導，今年「演」給你看。（李金生攝）
堅持反賄選，大家一起來。（李金生攝）

金門宣導反賄選20幾年，部分「大人」還是講不聽，淪為讓人譏笑的「賄選島」。金門地檢署在今（30）日的反賄選誓師大會中，特地安排「小朋友」演出行動劇，希望做好反賄、打賄的扎根工作，也讓買票、賣票的人回心轉意。

這項在金門縣商會廣場舉辦的反賄選誓師大會，以「堅持反賄選、樹立好模範」為主題，邀請金門縣警察局長劉耀欽、福建省調查處長鄭伯卿及縣府政風處長陳治平等人，一起「站台」加油打氣，工商界代表和民眾百餘人參加。

檢方擺脫以往教條式的反賄宣導，特別安排〈金門鱟劇團〉張愛卿及張玉鈴以「親子對話－這樣不可以嗎？」及金城幼稚園、中正國小附設幼稚園小朋友表演「請堅定拒絕賄選，別出賣孩子的未來」抓賄行動短劇，提醒「大人」做好身教，做為子女學習的好榜樣。

只見妝扮成警察的小朋友，騎著迷你警車巡邏抓賄選，還有穿上法袍，扮演法官、檢察官的小朋友登場開庭，雖然童言童語，但有模有樣，仍讓觀眾不禁莞爾一笑，也了解買票、賣票都是丟臉的壞榜樣。

金門地檢署檢察長毛有增強調，活動目的在向鄉親選民傳遞「環境好、社會好，下一代才會好」的正向價值觀，期待大家攜手維護選風，讓金門今年的選舉乾乾淨淨，十分不一樣。

(中時 )

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