台大寄掛號信要學生「補繳費」 催討金額讓網友全笑瘋

2018年09月30日 19:32 中時電子報 林郁庭

原PO笑說：「兩天前，學校用十五元掛號寄了一封叫我補繳一塊錢的通知單...」。（圖/翻 攝自Dcard）

許多大學會開立繳款收據，並且請學生自行繳納應繳交的費用，近日一名網友PO出來自台灣大學的繳納單，上面的繳款金額竟然只要「1元」，超狂金額意外引發討論話題。

一名台大生日前在論壇「Dcard」上分享學校寄了一封「自行收納繳款」的收據單，單子上寫：「聘僱等人員自付勞保費(含技工工友)」，繳款金額則是「合計新台幣壹圓整」，讓原PO傻眼：「兩天前，學校用十五元掛號寄了一封叫我補繳一塊錢的通知單...」。

而為了追討這一元，學校還得經過繁複的SOP程序，使得單子上面蓋滿了「經手人」、「主辦出納」、「主計室主任」、「機關長官」的完整戳印，讓原PO打趣笑稱：「這就是台大」。

許多網友看了照片後，也紛紛追加吐槽，「你用一塊錢讓學校反而虧了十四元」、「你的一塊錢比大學的15塊重要啊！」、「真不愧是全臺灣經費最多的大學，連少繳個一塊也要寄掛號」、「學校表示：為什麼我們催討成功這麼多錢，還是虧損呢？」

不過也有網友相當正義，「錢少繳，去補繳不是正常的嗎？還是你覺得1塊，學校應該幫你出？」「其實很正常，我朋友收到掛號1元的退稅支票」，因此才讓有人跳出來緩頰，「前面的也太認真了吧，原PO重點應該是用十五元催繳一元吧」。

(中時電子報)