信義區雞腿飯 鐵碗盛裝的好味道

2018年10月01日 09:02 中時 吳堂靖

位於信義區永吉路上的「雙和盛麵餃館」歷史悠久，店內選擇多元，包含飯、麵，甚至是要外帶冷凍水餃通通有，其中滷雞腿飯燉煮入味，肉質綿密，加上4樣配菜，還附贈每日例湯，CP值超高，由於店內都用超大鐵腕盛裝食物，也讓民眾直呼「超有家的感覺！」

創立於1987年的 雙和盛麵餃館，店內空間寬廣，商品種類也多達數十種，無論是想吃飯、吃麵、水餃，還是小菜、炸物通通有，其中滷雞腿飯燉煮入味，顏色吸滿湯汁偏深褐色，只要用筷子輕輕一夾，隨即「骨肉分離」，加上青菜、蘿蔔、豆乾等配菜，還附贈一碗湯，CP值爆表，且店內都用大鐵腕盛裝食物，份量感十足，成為不少民眾心目中的愛店！

除了滷雞腿飯外，店內的牛肉拌麵也擄獲不少民眾的味蕾，其中牛肉質扎實，加上嚼勁十足的手打麵，點大碗的還附贈一碗紅燒湯，一口喝下大大滿足，是許多老饕心目中隱藏版美食，也成為店內熱門商品之一。

另外，店內也還有雞排飯、蝦捲飯、麻醬麵、酸辣湯麵、什錦麵，以及燙青菜、油豆腐、炸排骨等眾多小菜供選擇，還配合顧客口味，免費提供酸菜、醬料，有機會可前往一嚐家常菜的好滋味！

地址：台北市信義區永吉路30巷157弄3號

營業時間：周一至周六上午11點至下午2點，下午5點至晚上8點（周日休息）

電話：02-27614971

售價：滷雞腿飯100元

(中時 )