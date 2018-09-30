馬世芳奪廣播金鐘 周六電視金鐘再戰黃子佼

2018年09月30日 19:45 中時 蕭雅玲

第53屆廣播電視金鐘29日圓滿落幕，馬世芳擊敗黃子佼，以《耳朵借我》奪下廣播金鐘流行節目主持人獎，抱回第6座金鐘獎座，而他與陶傳正一起主持的公視《閃亮的年代》，今年入圍金鐘綜藝節目主持人，與黃子佼主持中視《希望之星》入圍同一獎項，兩人將在6日金鐘獎頒獎典禮上再度對決一較高下。

馬世芳去年結束主持15年的《音樂五四三》節目，轉戰原民台開《耳朵借我》節目就一舉奪金，他語重心長說，自己是一個很被動又沒有冒險性的人，之前一直認為會跟《音樂五四三》這個節目一起終老，卻沒想到節目會收掉，後來到原民台開節目，抱著試試看的心情，與電視台一拍即合做節目，第一次報名金鐘就表現亮眼奪金。

曾多次擔次金曲獎評委的他表示，金鐘獎對他來說從來都不是一個比賽，每年出席金鐘盛會有點像是在參加派對的感覺，入行了29年，就已拿下6座廣播金鐘獎座，下周將第一次迎戰電視金鐘，又再度對決黃子佼，他直言，黃子佼「太厲害」！

他表示，每次看黃子佼主持都會很認真在對待自己的工作，且又能把現場狀況掌握得很好，讓他看了都望塵莫及，眼裡的黃子佼是個有品格的主持人，「從來不講低級笑話，也不捉弄來賓，也不嘴賤，要虧就是虧自己，不會讓任何人受傷。」且他認為，黃子佼不會因自己入行多年，就輕忽所有的細節，主持時對細節的在乎，與反覆演練，覺得他是個非常了不起的主持人，所以真心期望他能奪下電視金鐘。

(中時 )