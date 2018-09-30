蔡凡熙退伍拍MV狂NG 欠3輪飲料遭虧：「母湯喔！」

2018年09月30日 19:48 中時 徐桐炘

五個姊姊舞 x〈脫單會社〉主演版

蔡凡熙為電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》，和女主角項婕如、朱軒洋齊聚拍攝電影片尾曲〈脫單會社〉，3人只有3天能練舞，蔡凡熙雖有舞蹈底子，但大量手部動作讓他跳到快崩潰，他大嘆：「很久沒被鏡頭拍，好不習慣，說不定都快忘記怎麼演戲了！」還成為NG最多的一個，被工作人員虧：「飲料都要請到第三輪了。」而且至今尚未兌現，公司同事一見到他就提醒：「這樣『母湯喔！』」

蔡凡熙、項婕如、朱軒洋穿上高中制服，大跳「五個姊姊舞」展現青春無敵，動作中巧妙融入五位姊姊代表POSE，蔡凡熙學舞多年，卻是第一次嘗試手部動作如此多的舞蹈，加上只能練三天，退伍隔日立刻到舞蹈教室報到，朱軒洋則是拍完電影《下半場》馬上投入練習，自認「舞痴」的項婕如更是猛K影片苦學。

當天從早到傍晚連跳8小時，三人仍精神奕奕，尤其讀幼保科的項婕如一聽到「開拍」猶如「水果姊姊」上身，露出百分百燦爛笑容。不過朱軒洋後半段表情似乎有點厭世，他趕忙解釋：「哈哈哈，我原本就長得比較厭世，常被說看起來好像很討厭這個世界，其實我很愛這個世界啦！」導演蘇文聖最後則「冒充」由張立昂演出的「徐焦男」，他大呼：「第一次以演員身分演出MV，演員真的不好當！」

(中時 )