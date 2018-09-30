陸降低部分商品的最惠國稅率關稅 總水準將降至7.5％

2018年09月30日 21:21 工商 黃欣

大陸國務院關稅稅則委員會辦公室30日晚上公布，自2018年11月1日起，降低部分商品的最惠國稅率，關稅總水準將降至7.5％。主要針對生產所需的機電設備、零部件和原材料等工業品降稅，通過降低國內企業的生產成本，提高國內企業的供給能力和水準。

通知指出，為適應產業升級、降低企業成本和滿足群眾多層次消費等需求,從今年11月1日起，降低部分工業品等商品的最惠國稅率。

本次降稅主要涉及紡織品；石材、陶瓷、玻璃製品；部分鋼鐵及賤金屬製品；機電設備及零部件，如金屬加工機械、紡織機械、工程機械、輸變電設備、電工器材、儀器儀錶等；資源性商品及初級加工品，如非金屬礦、無機化學品、木材及紙製品、寶玉石等。降稅商品共1,585個稅目，約占我國稅目總數的19％，平均稅率由10.5％降至7.8％，平均降幅為26％。同時，隨著關稅總水準尤其是藥品、日用消費品進口關稅的下調，相應下調進境物品進口稅的稅目稅率。

通知稱，大陸已於今年5月1日起對絕大多數進口藥品實施了零關稅；7月1日起降低了汽車及零部件、部分日用消費品的進口關稅。今年以來經過連續多次自主調整，大陸關稅總水準將由上年的9.8％降至7.5％，平均降幅達23％。適當降低關稅，有利於促進對外貿易平衡發展，推進更高水準對外開放，也有利於統籌利用國際國內兩種資源，推進國內供給側結構性改革。

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