陸降低部分商品的最惠國稅率關稅 總水準將降至7.5％

友善列印
工商

大陸國務院關稅稅則委員會辦公室30日晚上公布，自2018年11月1日起，降低部分商品的最惠國稅率，關稅總水準將降至7.5％。主要針對生產所需的機電設備、零部件和原材料等工業品降稅，通過降低國內企業的生產成本，提高國內企業的供給能力和水準。

通知指出，為適應產業升級、降低企業成本和滿足群眾多層次消費等需求,從今年11月1日起，降低部分工業品等商品的最惠國稅率。

本次降稅主要涉及紡織品；石材、陶瓷、玻璃製品；部分鋼鐵及賤金屬製品；機電設備及零部件，如金屬加工機械、紡織機械、工程機械、輸變電設備、電工器材、儀器儀錶等；資源性商品及初級加工品，如非金屬礦、無機化學品、木材及紙製品、寶玉石等。降稅商品共1,585個稅目，約占我國稅目總數的19％，平均稅率由10.5％降至7.8％，平均降幅為26％。同時，隨著關稅總水準尤其是藥品、日用消費品進口關稅的下調，相應下調進境物品進口稅的稅目稅率。

通知稱，大陸已於今年5月1日起對絕大多數進口藥品實施了零關稅；7月1日起降低了汽車及零部件、部分日用消費品的進口關稅。今年以來經過連續多次自主調整，大陸關稅總水準將由上年的9.8％降至7.5％，平均降幅達23％。適當降低關稅，有利於促進對外貿易平衡發展，推進更高水準對外開放，也有利於統籌利用國際國內兩種資源，推進國內供給側結構性改革。

(工商 )

陸證監會公布修訂版「上市公司治… 陸高寒地區最長快哈佳鐵路開通

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。