蔡碧仲再查花蓮縣府人員涉理想大地案 國民黨質疑炒冷飯

2018年09月30日 20:35 中時 許家寧

花蓮檢方公布理想大地案以秘書長顏新章為首的16名「涉案名單」，代理縣長蔡碧仲要求縣府政風處周一進行查辦有無不法，讓國民黨花蓮縣黨部痛批，政治操作的斧鑿之深，令人感到不可思議，呼籲縣府與司法單位應堅守本份，維護民主價值。

縣黨部主委鄒永宏提出三點質疑，該案於8月24日本案一審判決無罪，地檢署卻選在9月28日大動作召開記者會公佈事證，質疑檢方一個月時間不動聲色，卻在當事人傅崐萁因他案入獄，無法對外澄清後，才又對外公布大量資訊，背後是否有政治力介入﹖

本案相關人員除了傅崐萁家族，包括縣府所指控的16名「涉案人士」，均以證人身分出庭，受到不下數十次的約談與調查，這在縣府也不是秘密，過程中沒有人被追加起訴，法界出身的代理縣長不會不了解，然而一再操作本案，難道沒有可議之處嗎？

最後國民黨也質疑縣府以行政權將已進入司法程序的案件，再度拿來「冷飯熱炒」並予以披露，再加上馬上就有特定的綠營民代、媒體與網軍加以渲染、傳播，實在無法令人不去聯想，這難道不是負面的選舉手段嗎？

鄒永宏呼籲，蔡代理縣過去曾主導全國矚目的「拔管案」爭議極大，但既就任代理縣長，應當做的就是看守和維持最基本的行政運作與行政中立。因此也期盼蔡代理縣長能不分朝野，共同來守護花蓮民主，拒絕惡意的政治黑手操弄選舉。

(中時 )