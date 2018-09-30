長照2.0不可行 台大教授：最根本的問題是錢

2018年09月30日 20:23 中時 林周義

我國扶老比在今年首超扶幼比，人口老化問題嚴重，預計到了2065年，扶老比將由5比1降為1比1，意即1名青年需扶養1名老人。為因應人口老化，政府推出長照2.0，上路後即爭議不斷。台大社會工作學系教授古允文對此表示不樂觀，認為10年計畫若靠稅收，何以有穩定的財源？

衛福部統計，2016年的外籍看護量已達23.7萬，意味著有23.7萬的老人有長照需求。古允文表示，外籍看護的成本一個月平均2萬塊，一年下來需花500多億，但長照2.0的計畫中，衛福部只能撥出100多億的預算，還得透過稅收補至300多億。他感慨，「用300多億去補500多億，怎麼可能？」

古允文表示，過去政府的規劃是長期照護保險，普及率高，但民進黨2016年執政後，政策大轉彎，將長照採稅收制。目前採稅收制的國家以西方居多，但台灣的稅收只有北歐的一半，而長照2.0新增的遺贈稅和菸稅都屬於機會稅，僅在有錢人過世、有人買菸的狀況下得以收取。長照的財源建立在「死亡」和「抽煙」上，不免顯得矛盾。

對比東亞國家，一般都採保險制，人人繳錢，涵蓋率高。古允文提到，「繳稅或買保險，哪個錢花起來比較樂意？」。此話一出，即獲得旁人回應：「當然是保險，因為自己用的到」。古允文表示，台灣健保制度已進行多年，若將長照建立在與健保一樣的保險制上，民眾也較易接受。反之，若繳稅給國家，政府卻拿來做前瞻、捐錢給邦交國，誰還會願意？

被譽為長照界三害之一的林萬億政委當年堅決採取稅收制，強調台灣不可能用保險制，也不可能先稅收再保險。古允文表示，即便是林全和賴清德，都從未把話說死，因為林全學過財經，賴清德也當過市長，了解增稅的麻煩。

古允文表示，長照2.0最根本的問題是錢，用300多億去補500多億的需求，到頭來中產階級只會回去請外勞。而長照資源若只能分給請不起外勞的弱勢族群，服務品質也會大打折扣。

(中時 )