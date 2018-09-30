俄喀山號潛艇出廠海試 美媒：它是美海軍最可怕敵手

圖為2013年喀山號核潛艇從北德文斯克造船廠以自身動力出發進行海試。（圖／forums.airbase.ru）

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中時電子報

深受美海軍關注的俄羅斯「喀山」號(Kazan)導彈核潛艇(SSGN K-561)在工程一度延誤之後，已於9月24日進行出廠海上測試，預計將在2019年服役。美媒《國家利益》認為，俄羅斯這一款「亞森-M」(Yasen-M)級的「喀山」號潛艇，與先前的「北德文斯克」號一樣，將是美國海軍最可怕敵手。

《國家利益》報導說，要知道為何喀山號潛艇的強大之處，先看北德文斯克號(Severodvinsk)就知道了，他們是俄羅斯目前最先進的隱形核潛艇，也是美國海軍有史以來最強大的敵軍潛艇。

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此款具備隱形能力的潛艇由聖彼得堡的孔雀石設計局(Malachite design bureau)設計，建於俄羅斯北德文斯克造船廠。最初預計將於去年12月服役，但因故推遲至2019年，預計編入北方艦隊。

報導說，與喀山號同屬亞森-M級的首艘潛艇北德文斯克號就已經讓美國海軍印象相當深刻，它原屬一個較舊的設計，從1993年起造以後，花了20年才完成。此後不久，海軍系統司令部項目執行官約翰遜上將(Dave Johnson)在2014年發現後做了一個模型放在辦公室展示。約翰遜說，「我們將面對強大的潛在對手，只需看看北德文斯克號就夠了。」

擔任海軍戰略和國際研究中心潛艇項目執行官賈巴利（Michael Jabaley）於2016年表示，俄羅斯潛艇的聲響控制似乎又大幅躍進，為此，美國海軍進行了聲響工程計劃以提高弗吉尼亞級攻擊潛艇性能，其實就是受北德文斯克號的影響而來。

美軍現任駐歐海軍總司令福戈(James Foggo)對北德文斯克號潛艇也讚譽有加。他說：「這艘潛艇令人印象深刻。如果看俄羅斯海軍的發展，就會知道他們如何使用資源進行研究和發展，首先就是強化潛艇艦隊。」

雖然如此，《國家利益》的報導還是認為目前美國海軍對俄羅斯仍具有不對稱的優勢，但俄羅斯仍將急起直追。喀山號就是改進潛艇技術的一個例子，它比前一艘的北德文斯克短了大約10米，但武器配備似乎更強大。喀山號有8個魚雷發射管，比北德文斯克號少兩個。但是導彈發射井增加2個使其總數達到10個，而每個導彈發射井能攜帶4枚導彈，因此喀山號和隨後正在建造的多艘亞森-M級潛艇將具有強大的攻擊性武力。

據了解，亞森-M級核潛艦約139米長、13米寬，排水量為13800噸，下潛深度為520米，人員編制為64人，續航力為100天，水下航速為31節，裝備水雷、553毫米口徑魚雷，以及「口徑」（Caliber）與「縞瑪瑙」（Onik）巡航導彈。

(中時電子報)

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