少子化問題如何解 台大教授：追求量少但質量高

台大社會工作學系教授古允文。（林周義／攝影）

友善列印
中時
林周義

我國去年生育率僅1.13，排行全球第3低。政府今年8月將托育準公共化政策上路，台大社會工作學系教授古允文表示，托育成本的降低是生育的誘因之一，但是成功與否仍需再觀察。他鼓勵民眾勿害怕少子化，應將此視為契機，在有限的資源下投資下一代，讓人口變成人才。

古允文以自己的家庭為例，岳父岳母那一代一般都生4個孩子，但到了自己那一代，大部分都只生兩個孩子，少子化的現象明顯。

綜觀國內，對少子化的解讀一般都基於經濟考量，孩子的數目下降，生產性人口少，可能導致經濟能力下降、停滯的問題。但古允文並不感到如此悲觀，認為現今勞動力的產生方式已轉型為機器人，未來產業的勞動力不追求人越多越好，卻追求量少但質量高。

「量少了，意味著我們要有更多教育的投資，讓下一代適應未來產業的需要」。古允文提到，民眾一般擔心人口老化的狀況會令下一代負擔過重，但科技的進步會到達什麼程度是無法預測的，「也許2065年，是1個孩子加上50個機器人去養一個老人也說不定」。

古允文表示，若純粹從人口學的觀點解讀少子化，就會感到害怕。人口學往往只計算人口對比，卻沒有把科技進展的因素帶進來。隨著科技的進展，生產力也會提高，屆時面對的問題就是資源該如何分配而已。

政府為解決人口問題推行的準公共化托育政策，其一目標是提高送托率，古允文表示，除費用需家長負擔得起，送托也應具有彈性空間。東方社會習慣男主外、女主內，以往的大家庭有辦法為帶小孩提供支持，但現今社會卻以小家庭為主，需同時兼顧工作與家庭，托育也因而顯得更為重要。他表示，將托育成本降低是鼓勵生育的方法，能否成功則需拭目以待。

至於為引進外來人力的《新經濟移民法》，古允文認為，如今國人生的不夠，人力又往外流，生的比走的少。若要吸引他國國民落地生根，應以友善的制度支持，如：健保、教育環境等，否則若僅為短期的經濟移民，對台灣的人口結構也沒有太大的影響。

(中時 )

長照2.0不可行 台大教授：最根本的問題是錢
長照2.0不可行 台大教授：最根本… 南投縣客家會館開張 客家有自己…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。