少子化問題如何解 台大教授：追求量少但質量高

2018年09月30日 20:31 中時 林周義

我國去年生育率僅1.13，排行全球第3低。政府今年8月將托育準公共化政策上路，台大社會工作學系教授古允文表示，托育成本的降低是生育的誘因之一，但是成功與否仍需再觀察。他鼓勵民眾勿害怕少子化，應將此視為契機，在有限的資源下投資下一代，讓人口變成人才。

古允文以自己的家庭為例，岳父岳母那一代一般都生4個孩子，但到了自己那一代，大部分都只生兩個孩子，少子化的現象明顯。

綜觀國內，對少子化的解讀一般都基於經濟考量，孩子的數目下降，生產性人口少，可能導致經濟能力下降、停滯的問題。但古允文並不感到如此悲觀，認為現今勞動力的產生方式已轉型為機器人，未來產業的勞動力不追求人越多越好，卻追求量少但質量高。

「量少了，意味著我們要有更多教育的投資，讓下一代適應未來產業的需要」。古允文提到，民眾一般擔心人口老化的狀況會令下一代負擔過重，但科技的進步會到達什麼程度是無法預測的，「也許2065年，是1個孩子加上50個機器人去養一個老人也說不定」。

古允文表示，若純粹從人口學的觀點解讀少子化，就會感到害怕。人口學往往只計算人口對比，卻沒有把科技進展的因素帶進來。隨著科技的進展，生產力也會提高，屆時面對的問題就是資源該如何分配而已。

政府為解決人口問題推行的準公共化托育政策，其一目標是提高送托率，古允文表示，除費用需家長負擔得起，送托也應具有彈性空間。東方社會習慣男主外、女主內，以往的大家庭有辦法為帶小孩提供支持，但現今社會卻以小家庭為主，需同時兼顧工作與家庭，托育也因而顯得更為重要。他表示，將托育成本降低是鼓勵生育的方法，能否成功則需拭目以待。

至於為引進外來人力的《新經濟移民法》，古允文認為，如今國人生的不夠，人力又往外流，生的比走的少。若要吸引他國國民落地生根，應以友善的制度支持，如：健保、教育環境等，否則若僅為短期的經濟移民，對台灣的人口結構也沒有太大的影響。

(中時 )