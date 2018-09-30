台南》泛藍團結 高思博、陳子敬同框力挺曾培雅

2018年09月30日 21:40 中時 洪榮志

前台南巿警察局長陳子敬宣布退選後，30日終於公開露面，與國民黨台南市長參選人高思博共同出席國民黨台南巿議員曾培雅競選總部成立大會，面對台下2000多位支持者，一起搖旗吶喊「翻轉台南」。

「這是一次基層翻身的大好機會」，高思博表示，「已經20幾年了，台南追求改變一下好不好？」台下2000多位與會群眾歡聲雷動，也搖旗一起吶喊「翻轉台南」。

高思博稱許暱稱「阿美」的曾培雅，是一位最「美」的議員，因為她是好媽媽，擔任公職人員還把家庭顧得這麼好；尤其東區虎尾寮許多平常不太關心政治的南科工程師，也主動站出來替她拉票，就是因為不滿民進黨長期執政下的經濟衰退與不景氣。

高思博在台上看見陳子敬也蒞臨會場後，馬上鄭重介紹「接著入場的是陳子敬陳局長」。 擔任主持人的國民黨中央委員陳麗旭接下麥克風，更慷慨激昂地說，「如果這一次台南巿能贏，最該感謝的是陳局長，犧牲小我、完成大我，讓台南能大贏，台南人出頭天！」

久未露面的陳子敬，一上台就笑呵呵，大讚曾培雅是一個最認真、最打拚、最努力的議員說，「過去5年半的時間在巿議會列席，看到曾培雅的種種表現，2人也認做乾兄妹，光看身裁就知道不會假啦！」陳子敬還強調，一定要選一個能守護東區的媽姐婆，這次東區議員席次將少1席，可別大意以為她上次第1高票這次就穩當選，還是需要鄉親的繼續支持。

30日是黃道吉日，高思博一早就參加國民黨台南巿議員蔡淑惠、洪玉鳳、盧崑福的競選總部成立，中午來到曾培雅總部，下午繼續馬不停蹄參加曾信凱、方一峰的總部成立大會。

高思博競選總部表示，這陣子包括前天剛成立的知青後援會暨學界巿政後援會成立籌備會，目前已先後成立90個後援會，37區很多後援會還在陸續成立當中，總數應該會超過100個，泛藍陣營已全力整軍經武蓄勢待發。

(中時 )