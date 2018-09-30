聯盟推動法稅改革 和平區稅災戶黃榎吉現身說法

2018年09月30日 21:13 中時 盧金足

台中市和平區果園園長黃榎吉30日特別北上到「Young Power！！ 法稅改革 點亮台灣」會場現身說法。（圖／法稅改革聯盟提供）

法稅改革聯盟30日舉辦大型稅改倡議活動「Young Power！！ 法稅改革 點亮台灣」。（圖／法稅改革聯盟提供）

「以民意為依歸，守護台灣！」稅改聖火在遶行台灣一周後，持續在各縣市會師，30日回在台北市政府前舉辦「Young Power！！ 法稅改革 點亮台灣」，上萬名民眾和民代，不分黨派齊聚，訴求終結稅災、超徵還民的理念；來自台中市和平區果園的園長黃榎吉，特別北上現身說法，控訴稅務機關官僚，永不認錯，強調若不進行改革，台灣沒希望。

從9月1日起，稅改聖火由12名青年代表以機車環島，行腳22縣市超過1687公里，走遍包括澎湖、金門、馬祖及台灣各鄉鎮，以正義光明的聖火點亮台灣，今天回到台北市，下午3時在台北市府聚集上萬人，表達終結稅災、超徵還民的訴求。

黃榎吉專程到「Young Power！！法稅改革 點亮台灣」會場力挺，他表示，多年前收到一張張冠李戴的烏龍稅單，要求繳納非他名下車子的牌照稅，他向稅務機關陳情，竟獲「你要舉證車子不是你的」的回應。

幾經奔波，終於取得資料證明車子不是他的，以為已解決一件無妄之災，沒想到兩年後，他卻被強制執行，從他金融戶頭扣走兩年前烏龍稅單的金額。

黃榎吉再向行政執行署陳情，這件事不是兩年前就結束了？得到的回應竟又是，「你要舉證！」令他氣憤不已，花費很多時間與精神，再次取得資料向執行署證明，最後雖獲平反，然而稅務機關竟然以「溢繳」名義退稅給他。

對政府行政單位橫向不連繫，擾民又不認錯的態度，讓質樸的農友黃榎吉決定站出來，擔任法稅改革聯盟志工，推動法稅改革。

法稅改革聯盟發起人陳志龍、吳景欽、連福隆、陳逸南、台灣傳統基金會董事長黃石城、前會計師公會理事長羅淑蕾、全國被害人人權服務協會副理事長劉承武檢察官、台灣陪審團協會理事長張靜律師、中華人權協會理事長林天財等多名專家學者也到場接過稅改聖火，繼續把法稅改革的種子傳播到台灣每個角落，與會者也揮大旗挺法稅改革，齊喊「法稅改革 台灣加油 Go！Go！Go！」

法稅改革聯盟表示，推動「稅改五大訴求」、「稅改十大建言」及「賦稅人權宣言」連署，至今，全國7860村里每一村里皆有人參與稅改連署，里長參與稅改連署達7353人，還有很多縣市首長、副首長及上千名各級民意代表響應稅改連署，希望台灣不再有稅災，一起保護台灣這片土地。

(中時 )