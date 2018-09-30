醫療生技創新黑客松研發 聰明藥袋夾助冠心病患

2018年09月30日 21:33 時報周刊 邱玉珍

生技醫療創新黑客松12組隊伍於裝置藝術區合照(圖／台灣阿斯特捷利康提供)

心臟科醫師臨床上面臨最大難題是，急性冠心症患者經過心導管手術治療後，常常「自認為」恢復正常，不按時服藥引發猝死的風險高8成5！「我們走心」團隊研發聰明藥袋夾，結合APP提醒家屬及患者規律服藥，可預防中風及猝死的機率。

2018 Hack x Heart首屆「生技醫療創新黑客松」活動，經過28小時密集燒腦爆肝討論，以及領導醫師的指導，甚至有領導醫師陪同團隊們一起爆肝燒腦，最後參賽隊伍於今天上午報告，經由六位評審評分後，最後由「我們走心」團隊作品獲得評審的青睞，榮獲冠軍以及新台幣八萬元的獎金。

「我們走心」團隊提出的解決方案為軟硬體整合，硬體為感應式藥袋夾，整合APP軟體，感應式藥袋夾特殊處為只要患者剝藥，藥袋夾的感應裝置就會自動啟動，並將數據傳至APP上，如果患者忘了服藥或重覆服藥，APP會主動發訊息至患者及親友手機提醒用藥資訊。

台灣介入性心臟血管醫學會理事長殷偉賢強調，急性冠心症發作後，只要規律用藥，就能減少再發率以及死亡率，但臨床常遇到患者在術後「自認為」身體已經恢復正常，便不按時服藥，甚至自行停藥而發生心肌梗塞復發、中風或猝死的憾事。

心臟學會今年發表最新研究顯示，急性冠心症患者在接受心導管手術後，只要規律服藥12個月，隔年心肌梗塞及中風的發生率顯著較低；若是不規律服藥，術後12個月的死亡風險比規律服藥著提高85%。

歐美心臟學會治療指引也建議，急性冠心症病人接受心導管介入手術後，應服用雙重抗血小板藥物12個月，而且不可擅自停藥，才能有效預防再次心血管事件的發生。

中華民國心臟基金會執行長黃瑞仁指出，目前心臟疾病為我國十大死因第二位， 標準化死亡率為每十萬人口48.53，等於平均每27分鐘，就有一位死於心臟疾病，其中急性冠心症更是讓人措手不及。

我們走心團隊研究的藥袋夾，未來若能落實在臨床上，有助降低急性冠心病患者中風及猝死機率。黃瑞仁私下透露，此次入選的12支隊伍皆深藏不露、臥虎藏龍，來自領域相當多元，讓他印象深刻的還有來自日本京都大學、紐約大學以及印度交換學生等，甚至專攻癌症結合人工智慧研究的中研院人才，都組隊角逐本次活動。

此次入選隊伍不只來自AI與科技領域，令殷偉賢相當訝異的是，臨床實習的醫師也對黑客松的急性冠心症議題很有興趣，真是「江山代有才人出」，包括台中榮總、台北榮總、高雄大同等醫院的心臟科實習醫師、復健師等跨領域組隊，透過醫生們的報名，能夠感受到醫界對急性冠心症治療與預防的重視，希望藉由黑客松的活動能產出臨床上可行、實用，符合病人所需的衛教內容。

(時報周刊)