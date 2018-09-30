高雄》因為她 馬英九和王金平握手了！

2018年09月30日 21:34 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長參選人韓國瑜與市議員參選人邱于軒（左6）成立聯合服務處，前總統馬英九（左5）、前立法院長王金平（前右3）、國民黨副主席郝龍斌（左4）等人同台輔選。（中央社）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜與市議員參選人邱于軒，今天成立聯合服務處，前總統馬英九和前立法院長王金平此次罕見同台，邱于軒在舉起馬、王的手高呼的同時，刻意把兩人的手拉到自己面前，馬英九和王金平終於握手了在結束造勢活動後，馬英九也主動伸手和王金平握手！

曾因「九月政爭」少見同框的馬英九、王金平，面對年底選戰，馬、王分進合擊搶救國民黨選情。此次兩人更進一步同台，中間僅隔著議員參選人邱于軒，全程透過她「握手」了。據《聯合報》報導，王金平、馬英九先後到場，馬、王上台後，分別站在邱于軒的兩側，邱高高舉起馬、王的手高呼後，再刻意把兩人的手拉到自己面前，馬、王的手碰觸後，兩人也沒拒絕，還禮貌相視而笑。活動結束，馬英九也主動和王金平握手。

由於馬英九較晚到，韓國瑜並未等到馬英九，馬談到韓國瑜曾提的開發太平島政見，除了大表贊同，更指讓人眼睛一亮！馬指出，2年前他曾登上太平島，親眼目睹島上天然資源豐富，附近海底甚至被發現可能會有石油，太平島未來無論開發觀光或石油都很有前景。

馬英九強調，太平島屬高雄市旗津區，未來開發不僅可為高雄帶來財富，也可藉國際合作開發，化解南海緊張情勢。

(中時電子報)