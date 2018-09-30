新竹》民進黨「百工百業挺改革」新竹造勢 陳菊授旗挺林智堅

陳菊（右）出席百工百業挺改革造勢晚會，為新竹市長林智堅站台。（徐養齡攝）

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陳菊（中）出席百工百業挺改革造勢晚會，為新竹市長林智堅站台。（徐養齡攝）
陳菊為林智堅及民進黨提名的12名議員參選人站台打氣。（徐養齡攝）
陳菊為林智堅及民進黨提名的12名議員參選人站台打氣。（徐養齡攝）
陳菊到場受到熱烈歡迎。（徐養齡攝）

民進黨百工百業挺改革造勢列車今天駛抵新竹市，總統府秘書長陳菊代表兼任黨主席的蔡英文總統，為尋求連任的市長林智堅及12名市議員參選人站台，陳菊特別推崇林智堅靠建設使市民找回光榮感，相信林領軍的「幸福特攻隊」能在大選轟出全壘打。

陳菊與民進黨立法院團總召柯建銘出席在新竹市舉辦的百工百業挺改革大會，力挺林智堅強勢連任，現場湧入逾1400名各行各業支持者，凍蒜聲不絕於耳，展現綠營大團結氣勢。

陳菊表示，她也當過市長，知道當市長的艱難，但林智堅穩健踏實做好各項市政規畫，還向中央爭取超過100億經費，相當不容易。她下午才造訪賞蟹步道，是市府在4年內規畫、執行，可見林將將政見變政績的功力，是新竹市民的福氣。

「延續幸福工程！」林智堅回顧4年政績，指上任後致力照顧老、幼族群，減輕三明治族群負擔，並成功推動新竹之森、大車站、新竹漁港等重大建設，更持續推動竹科X、大車站計畫、微笑水岸等計畫，盼能翻轉城市，找回新竹人的光榮及認同感。

民進黨這次在新竹是推出12位參選人，分別為6位新人及6位現任市議員，其中1／2新人、1／3女性、1/／4客家人，林智堅形容這是「234黃金組合」，展現這座城市年輕與多元族群。

林智堅以幸福特攻隊隊長身分，向市民承諾會持續以「世代合作、幸福接力」主軸打團體戰，為市政開創新頁，更代表民進黨要擴大服務，挑戰更多席次的重大任務，希望將好的施政方針延續下去。

林智堅承諾，他會以具體行動實現「不攻擊、不抹黑、不造謠、只要政見牛肉」的三不一要主張，打一場有格調的選戰，也相信市民看得出這4年來城市的改變，盼繼續給予支持，讓續任市長，為城市建設繼續打拚。

(中時 )

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