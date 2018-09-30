俄軍事專家：美台軍售方式改變 衝擊美中關係

2018年09月30日 21:54 中時電子報 盧伯華

俄羅斯衛星通訊社今天刊載軍事專家瓦西里．卡申的評論指出，近期美國政府批准對台灣3.3億美元軍售案的方式，顯示華盛頓和台北正改變雙邊國防領域的合作方式。這種逐漸形成的較新方式可讓台灣軍事裝備更新進程加快，但會讓美中關係遭逢新的打擊。

任職俄羅斯科學院遠東研究所研究員的瓦西裡．卡申指出，過去美台軍事技術合作，主要是通過一系列龐大的文件來進行，數額高達數十億美元。簽署此類協議比較罕見，並總會引發大陸的負面反應。而美國也有機會對此類協議的簽署做長期的外交準備，且選擇恰當時機對外宣佈，以降低與北京關係的損害程度。

卡申認為，近十多年來，美台武器貿易領域協議似乎數量不大，但卻相當的頻繁，幾千萬或數億美元的協議比較少見。一般情況下，是因為台灣方面因各種原因無力為大量購買武器付賬。比如，2007年，布希政府批准售台1.25億美元武器協議，恰恰趕在台灣發生政治危機之際，使得當時民進黨籍的陳水扁總統籌措軍購資金遇上困難。

2018年8月，台灣總統蔡英文與時任美國太平洋海軍司令斯威夫特(Scott Swift)舉行會晤時，呼籲美台武器貿易「正常化」。台灣國防部長不久前也聲明，簽署個別項目交易協議，要比早前的大合同更為有效。

卡申分析，這種變化的背景是因為中美關係變差。美國已經不想再等待甚麼恰當時機宣佈每項與台灣的合作交易。川普執政後，已經批准價值13億美元的武器裝備協議，在美國對台政策方面，也一些讓中國不滿的做法。例如美國國務院將為駐台代表處派駐陸戰隊（雖然終未成為事實），另外還通過了美國官方代表可到台灣訪問的法律。

過去中國對大型軍售反應相對堅決，比如終止軍方接觸。2010年，奧巴馬宣佈對台銷售60億美元裝備後，中方就有過這樣的舉措。毫無疑問，一段時間後，中美關係再次恢復。

卡申認為，美台小型軍事協議不斷，這需要北京做出外交之外的更為堅決的措施。事實上，美國正在放棄1982年簽署的第三份中美聯合公報。而這份文件，長時間一直是中美關係中的基礎性文件之一。公報非常清楚地寫道，美國沒有對台增加武器供應的計劃，且在將來、儘管不可確定的未來逐步減少對台武器供應。

顯然，中國的回應步驟將從規模上調整亞洲地區的安全政策。完全放棄改革開放之初的基礎性文件和原則，或將造成重拾強國嚴重對抗的舊秩序。而且，這種對抗將輻射到所有方面，從軍事、經濟到文化領域。

(中時電子報)