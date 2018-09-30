FA50不夠用 菲律賓要購買新戰機

菲律賓空軍現在的戰機是FA-50，但它是一款教練機，因此正打算引進真正的多用途戰機。(圖/菲律賓空軍)

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中時電子報

菲律賓空軍現在操作的戰機是南韓宇航(KAI)與美國洛馬(Lockheed Martin)共同研製的FA-50，然而此型飛機雖可作戰，但本質上仍是噴射教練機，在航程、載彈量上與真正的戰鬥機仍有一段差距，因此菲律賓軍方希望在未來5年間引進真正的戰鬥機，以輕型、廉價、多用途為考量。詹氏防衛認為，現在的軍機市場上，似乎以瑞典紳寶(SAAB)的JAS-39獅鷲式，最符合菲律賓所開出的性能要求。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，菲律賓空軍的高級官員，在馬尼拉舉行的2018年亞洲國防和安全（ADAS）展覽會上告訴詹氏，他們預計將在未來五年內，耗資購買610億菲律賓比索（新台幣344億元）用於購買多用途戰鬥機（MRF）。

該官員表示，目前菲律賓空軍正在採購包括攻擊直升機、通用直升機、遠程巡邏機，其他的FA-50輕型戰鬥機，還有空中巴士的C295運輸機等，但是MRF項目將是優先事項。

菲律賓在2005年之前的噴射戰機是F-5A，還有一些數量是從中華民國的退役機轉讓過去的。(圖/維基百科)

官員補充說，雖然目前的12架FA-50輕型戰鬥機性能不錯，但是明顯需要一種更強大的真正戰鬥機，才能擔任菲律賓廣闊專屬經濟海域區（EEZ）領土防禦工作。

原本菲律賓的噴射戰鬥機是F-5A/B，然而這批戰機過於老舊，在2005年就退役了，從那以後，菲律賓空軍有很長的時間沒有噴射戰機，只有一批20世紀90年代收購的義大利製S.211噴射教練機，之後才又引進FA-50教練攻擊機。

(中時電子報)

文章來源：Philippine Air Force prioritises fighter aircraft procurement

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