用手塗抹小心染上「髒東西」 專家：別用罐裝護脣膏

用手塗抹小心染上「髒東西」 專家：別用罐裝護脣膏。（圖／康健雜誌）

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中時電子報
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現在很多護唇膏不是條狀，而是瓶罐狀，不方便直接塗抹，得用手來塗。這安全嗎？

A 你的手跟那罐護唇膏都是細菌、病毒及各種微生物的溫床。

所以想像一下，當你的手接觸到護唇膏之後，再塗到嘴唇上，這些病菌就轉移到嘴唇上，隨後進入你的身體。美國《預防》雜誌採訪哥倫比亞大學感染症教授拉森（Elaine Larson）提醒，就算護唇膏上有抗菌成分能避免細菌孳生，仍無法避免手上的細菌藉由這個動作被帶到嘴唇上。

最糟的情況是，手接觸到門把、扶手，甚至手機之後，就可能沾染上鏈球菌或葡萄球菌。喬治華盛頓大學皮膚科醫師佛萊德曼（Adam Friedman）指出，葡萄球菌可能引發肺炎，而某些鏈球菌則會導致咽喉炎、結膜炎、腦膜炎，嚴重甚至有可能感染壞死性筋膜炎（俗稱「食肉病」）。

別把護唇膏長期放包包

當然，這是最嚴重的情況。一般而言，用手塗唇膏只是會有較高機率感染普通的感冒，或是腸胃不適。

佛萊德曼建議，要用手塗護唇膏前，最好還是先把手徹底洗淨後再塗抹護唇膏。而且，如果你又是會把護唇膏長期收在包包裡的女生，小心，你的護唇膏可能比公廁的馬桶還髒。

過去，專家們總認為，細菌一旦接觸到外界環境，很快就會死亡。但2013年《感染與免疫（Infection and Immunity）》期刊發表一項研究指出，病菌可以在宿主的體外存活數週，甚至數月。而佛萊德曼認為，護唇膏裡的某些成分可能也提供這些病菌存活的絕佳條件；所以護唇膏使用愈久，愈有機會染上這些「髒東西」。

解決辦法？捨棄罐狀護唇膏，改用條狀吧，即使那罐護唇膏的味道你很喜歡、顏色也最適合你。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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